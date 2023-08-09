快訊／詐團成員想暗槓贓款133萬　自導自演搶案…結果掉了63萬

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市永和區一名老婦人投資股票遭詐騙，交付133萬元給詐團成員，未料詐團成員演了一場黑吃黑搶奪戲，一名男子尾隨他到巷內，直接搶奪他手上現金，男子得手後逃跑中掉了一袋63萬元現金，詐團成員經2小時後換衣服報案，假裝遭搶，警方不予採信，除追查在逃男子並追查幕後詐團。

▲詐團成員想暗槓贓款演搶奪戲碼，逃逸還掉出63萬被撿走 。（圖／記者陸運陞攝）

據悉，9日上午11時許，詐騙集團成員22歲王姓男子到新北市永和區中和路一處大樓，向82歲老婦人取走投資股票的現金133萬元，得手後步行到對面400巷內，此時一名男子原本尾隨他，突然下手行搶，將王男手上裝有2袋現金的手提包搶走，隨即往300巷方向逃逸。

▼詐團王男到永和區一處大樓騙走老婦人133萬元 。（圖／記者陳以昇攝）

沒想到，在逃逸過程中，手提包內裝有63萬的一袋現金掉在路邊，被路過民眾撿走，送到附近派出所；王男先到旁邊生活百貨購買襯衫換裝，再與同夥18歲阮男會合，下午1時許，他打電話報警，警方到場並調閱監視器，發現這起強奪案根本自導自演，王、阮2名詐團成員從台南北上，為了暗槓贓款才演出這場戲，警方除了追查在逃的男子外，將溯源背後詐騙集團。

▼詐團成員走到巷內演搶奪戲碼 。（圖／記者陳以昇攝）