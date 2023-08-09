館長批賴品妤「物化動漫」　民進黨性平部：譴責性羞辱

▲館長批評賴品妤「物化動漫」，引發網路論戰。（合成圖／記者李毓康攝／翻攝自總一 Souichi Cosplay粉專）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨日前找舞團著空姐制服熱舞，挨轟物化，引發空服員職業工會反彈，網紅「館長」陳之漢反批民進黨立委賴品妤Cosplay「捏捏都快跑出來」，質疑她「物化動漫」。對此，民進黨性別平等事務部今（9日）表示，對於這種性羞辱的言行感到無比遺憾，女人打扮成喜歡的樣子是自由，不應該被當成男人贈與男人的禮物，更不應該是男性嘴上的談資。

性平部今天指出，部分支持者為了護航柯文哲，不僅年齡羞辱不同政治立場的年長女性、對其他政黨的女性參政者發出性別歧視與近乎性騷擾的言論，賴品妤就是這樣的受害者。性平部嚴正譴責此種性羞辱與性騷擾的言行，更對台灣民眾黨的黨公職、黨主席柯文哲、甚至是支持者完全沒有從之前的公民的抗議與建議中學習與反省，感到無比遺憾。

性平部表示，ACG（動畫、漫畫以及遊戲）在台灣是受到許多人喜愛的文化、也是正在成長茁壯中的產業，而角色扮演動漫人物的行為的Cosplay更是行之有年，是許多人表達對於ACG文化熱愛以及展現自己身體的方式。

性平部表示，在ACG文化逐漸成為主流的今日，時常看到年長的男性政治人物為了展現親和力而將自己變成動漫角色，但卻甚少如同賴品妤一般的年輕女性，只被專注看見她的胸部或身體，而忽略她對於產業的建言與政策，這就跟「大嫂團」這個稱謂一樣，都是將女性視為工具，忽略她的主體與意識，這就叫做「物化」女性。

性平部說明，女人可以有很多種樣子，其中也有性感的、美艷的樣貌，女性基於自己的意願、自己的興趣，打扮成自己喜歡的樣子，是每一個女性的自由，當然，在穿著自由這方面，男性也一樣，不過，女人的性與身體，不應該是男人用來贈與給男人的禮物，更不應該是男性嘴巴上的談資，或被簡化成只是誰的大嫂、誰的老婆。