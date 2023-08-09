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「蒟蒻講幹話」上傳新影片！他揭死訊瘋傳原因：我還有呼吸...

▲▼YouTuber蒟蒻驚傳逝世。（圖／翻攝自Facebook／蒟蒻講幹話）

▲YouTuber蒟蒻上傳新片解釋「我是怎麼被掛掉的」。（圖／翻攝自Facebook／蒟蒻講幹話）

記者柯沛辰／綜合報導

擁有68萬訂閱的YouTuber「蒟蒻」日前一度傳出「死訊」、「已經火化」，嚇壞一票粉絲。對此，蒟蒻8日晚間上傳新片闢謠，強調自己身體本來就不是很好，但仍處於「有在呼吸的狀態」，同時也解釋他之所以停更，有20％原因是YouTube一些奇怪的規定，最主要的原因是「我累了」。

蒟蒻坦言，他並沒有所謂團隊，所以從發想、撰稿、校稿、剪片、上字幕、做特效都是一手包辦，常常10分鐘長的影片都要花上2、3個禮拜準備，不僅因此驚醒或失眠，甚至無法專心陪老婆、小孩，「明明我人就在他們身邊，但我的心卻是在另一個地方。」

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他指出，儘管妻子理解他這種全力以赴的執著，也明白他總是想要把事情做到最好，但這種日子過久了真的很累，「你會覺得你根本不是在做自己，而是活在別人的世界」，所以夫妻倆討論後，決定以後頻道都改拍「廢片」，因為看廢片的人比較少，演算法不會推薦，屆時自然淡出，也不算很不負責任地突然斷更。

至於有人質疑他是不是「江郎才盡」，想靠死訊蹭一波流量東山再起？蒟蒻也回應，江郎才盡應該用在原本就很有才華的人身上，他不是很有才華，這個成語不適用他，「我真的想紅，我直接露臉就好，幹嘛每次在路上被人認出來都否認？」

他解釋，在節目正式進入淡出期前，他想要認真再發一支關於基督教的宗教探討影片，所以用妻子的身分發出了有關死訊的玩笑話來鋪梗，還標註「等我先生復活後，會再拍一支影片跟大家說明」，結果貼文一出，雖有不到10％的人誤會，但大部分人都知道是玩笑話。

蒟蒻說，後來他為了新影片，又發布自己已經火化的消息，但媒體未向他求證死訊真假，導致死訊誤傳，「至於本來要上的那支影片，現在我不想發了，也沒心情發了。」

蒟蒻透露，從今以後，頻道不會再每週更新，也不會再製作那種需要耗費大量時間心力的影片，但偶爾會發布有關感情、好笑或經驗談的影片，只是發影片的時間不會固定，有可能一兩個月才會發一次。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
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