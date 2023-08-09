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社會 社會焦點 保障人權

HIV男約砲偷拔套！被逮喊「四面佛要我別戴」：傳染愛滋給別人

▲▼下體、生殖器、GG、打手槍、蛋蛋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲王男與阿德相約三溫暖性交易，過程中卻突然拔下保險套。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名患有HIV的王姓男子先前與男子阿德（化名）相約洗三溫暖，期間約好戴套性交易，沒想到過程中王男竟拔除保險套，甚至還直接在阿德的體內射精，落網還辯稱「四面佛叫我傳染愛滋病給他人」，行為離譜至極。高雄地院審理後，依違反意願性交罪，判王男1年10月有期徒刑、緩刑10年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，王男是HIV（人類免疫缺乏病毒）的感染者（本案行為時未檢出病毒，而無重大傳染風險），2021年11月間與阿德相約，到一處三溫暖店一起洗澡，還相約進行性交易。

而在性交易進行以前，阿德再三叮囑，為了預防性病感染，需要戴保險套，也約定好全程戴著，過程中也有用眼睛、手摸來確認，雙方是進行安全性行為。

豈料王男最後一次趁著阿德不注意，偷偷摘除了保險套，甚至還直接在阿德體內射精。阿德這時用手去確認是否有戴套，卻被王男阻止，於是立刻起身，才發現王男早已將保險套摘除，讓他氣得一狀告上法院。

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲王男指稱，發生性行為的時候受到四面佛影響，四面佛要他「不戴保險套比較爽」、「傳染愛滋病給他人」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不過，王男長期患有思覺失調症，主要的臨床表現以妄想、幻覺為主，認為受到眾多神明的影響，且這些神明會用言語、感應來表達意思。而王男也聲稱，當時是神明誘惑他去洗三溫暖、與別人無套性交等。

因此，王男雖然事前與阿德約定，要戴著保險套發生關係，但是因為受到四面佛的影響，被告知「不戴保險套比較爽」，還被四面佛要求「不戴保險套、並傳染愛滋病給他人」，若不聽指令的話，將有有這種生理不適等反應，當下也被佛祖控制手部、脫掉保險套。

高雄地院審理後認為，王男與阿德相約發生性行為、並且全程戴保險套，卻在過程中未經同意取下保險套，違反了阿德的意願、侵害阿德的身體自主權，也導致阿德有受感染性病的風險。

不過，考量王男與阿德達成調解，阿德也同意從輕量刑、給予緩刑宣告，因此依照違反意願性交罪，判王男1年10月有期徒刑、緩刑三年，期間交付保護管束，並要前往指定醫療院所或機構完成精神治療，每月至少一次，直到沒有接受治療的必要為止。

 

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