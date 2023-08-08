▲2023桃園好棧旅館評鑑暨服務品質健檢，即日起開放報名

▲觀旅局局長周柏吟歡迎桃園旅館業者踴躍參與桃園好棧品牌評鑑。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局7日辦理「2023桃園好棧旅館評鑑暨服務品質健檢」業者說明會，吸引近40家旅館業者踴躍參與，現場反應熱烈。觀旅局局長周柏吟歡迎桃園旅館業者踴躍參與桃園好棧品牌評鑑，即日起至8/18開放報名，期望由市府與民間共同攜手，打造桃園優質旅宿品牌。

周柏吟局長表示，透過桃園好棧評鑑，找出各個旅館令人驚豔的特色，利用市府公部門整合資源及平台，結合住宿與活動，從近期的大溪大禧及世界客家博覽會住宿活動優惠開始，推廣至以旅館作為旅程核心，改變過往將住宿作為旅程終點的觀念，讓旅客是為了來桃園住宿進而規畫一趟旅程，激發桃園新興觀光模式。

為了鼓勵旅館業者踴躍參與桃園好棧評鑑，今年特別爭取預算結合桃園購物節舉辦桃園好棧專屬三重抽獎活動，民眾於活動期間住宿桃園好棧，除了可獲得桃園購物節加碼抽獎機會之外，更可以抽桃園好棧專屬大獎，住宿桃園特優好棧，還可獲桃園好棧專屬獎加碼抽獎機會。桃園好棧專屬獎將推出吸睛大獎，包括電動車、iphone等，吸引旅客住宿桃園好棧，也鼓勵大家爭取特優佳績。

此外，針對獲得桃園好棧的旅宿業者，規劃多元媒體及國際旅遊平台行銷宣傳，品牌加值工作坊及量身訂做推廣方案，各別業者亮點行銷等等，期能提升各旅館的知名度、企業品牌形象及服務品質，為各旅館帶來實際的幫助。

本次評鑑活動將分為兩大組別，即「國際亮點」與「優良典範」。在「國際亮點組」評鑑中，主要考量旅館業者是否具有獨特吸引國際旅客的特色，以及對國際旅客的友善程度和提供特殊的服務設施等。在「優良典範組」評鑑中，則更注重旅館業者的經營管理、服務品質和社會責任；旅館業者可評估自身優勢，擇一參加評鑑組別，爭取佳績。

值得一提的是，本次評鑑中特別增加環境永續、創意體驗及使用者體驗等加分項目，為的是引導旅館業者能朝當前觀光政策方向進行各項精進改善，以順應旅遊市場的趨勢，周柏吟局長表示，因應國際重視環境議題的潮流，這次評鑑的加分項目中，特別在環境永續上有較多的著墨，例如觀旅局現在正在進行的蔬食文化以及充電樁推廣，期能帶領業者從國際環保客群、國際蔬食客群及電動車族群的角度來思考，提供方便友善的設施與環境，吸引旅客前來桃園住宿旅遊；此外，最具特色的加分項目還包括使用者體驗，在原先已完善的服務中，創造A-HA及WOW的驚艷感，讓旅客對有溫度的服務留下驚喜的感動及深刻印象。

「2023桃園好棧」旅館評鑑暨服務品質健檢自即日起至8月18日止開放報名，並預計於9月底前公告評鑑結果。