台積電有望「赴德國設廠」！　德政府出資補貼1746億

▲台積電有望赴德國設廠。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

德國媒體報導，德國政府願意提供50億歐元（約新台幣1746億元）的補貼以支持台積電前往當地設廠，而台積電預計8日就會召開董事會進行表決，待此案通過，就會與德國政府就融資相關事宜簽署意向書。不過目前雙方都拒絕對此發表回應。

根據《路透社》引述德國媒體《商報》報導，消息人士透露，自2021年就積極和德國東部薩克森邦就在德勒斯登（Dresden）建設工廠一事進行談判的台積電，有望在接受德國政府50億歐元補貼的情況下，前往當地設廠。

報導稱，台積電將與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦半導體（NXP）成立合資企業，共同經營這個新工廠。不過目前德國經濟部、薩克森邦政府、台積電、博世、英飛凌以及恩智浦半導體都拒絕對此發表回應。

台積電據傳會在8日召開董事會進行表決，一旦通過，台積電可能會與德國政府簽訂融資意向書，不過最終決定仍取決於歐盟委員會（European Commission）。

德國計畫於未來幾年內在半導體領域投資200億歐元（約新台幣6985億元），歐洲有數個國家希望透過歐洲晶片法案 （European Chips Act）提供補貼，以降低對於亞洲國家的依賴，並在當地建立產能，德國就是其中之一。

報導指出，歐盟一直在向台灣示好，因為認為台灣面臨中國大陸日益強大的外交與軍事壓力，擔憂會對台灣西海岸各地工廠產生影響，而這些工廠生產著世界上大多數最先進的晶片。