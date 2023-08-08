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單親爸獨力撐家！做雜工育6子不覺苦　花蓮224名弱勢童待資助

▲小文和家人關係緊密，平日會幫忙操持家務照顧弟妹。（圖／展望會提供，下同）

小文和家人關係緊密，平日會幫忙操持家務照顧弟妹。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

暑假到了，正當許多家庭忙著安排送孩子到才藝安親班、參加夏令營活動，有一群經濟弱勢家庭的大孩子，知道家裡的困難與需要，協助為生計奔波的父母，照顧年幼的弟弟妹妹，平日課後或寒暑假期間，洗衣、煮飯、洗碗、整理家務都難不倒他們。

▲小文和家人關係緊密，平日會幫忙操持家務照顧弟妹。（圖／展望會提供，下同）

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小文爸爸和孩子們暖心說話溝通。

台灣世界展望會透過捐款人愛心陪伴花蓮3900名弱勢家庭孩子成長，看見他們的堅忍韌力與迫切需要，然而目前花蓮尚有224名弱勢兒童正在等待資助，今年父親節邀您一起來陪他們走一段路！

▲小文和家人關係緊密，平日會幫忙操持家務照顧弟妹。（圖／展望會提供，下同）

小文爸爸抱著撒嬌孩子。

花蓮的小文家有六個孩子，家裡僅靠爸爸做粗雜工賺取微薄薪資勉強生活，祖父的身體也不好，而當疫情期間6個小孩全都確診時，他一時間更是差點崩潰。就讀國三的小文看見爸爸辛苦工作獨力養家，心中很謝謝爸爸的付出，家裡孩子都會幫忙洗衣、煮飯、洗碗、整理家務、照顧弟妹等責任，小文笑說：「家裡雖然吵吵鬧鬧，但大家感情很好、很團結，都會互相幫助。」她曾參與過展望會提供的家庭教育方案，展望會每學期提供的助學金，更幫助小文安心上學，不用擔心就學相關費用的著落。喜歡畫畫和烘焙的小文表示，會繼續認真念書，期待將來找到好工作，和爸爸一起賺錢養家，有餘力也要幫忙其他人的需要。

▲小文和家人關係緊密，平日會幫忙操持家務照顧弟妹。（圖／展望會提供，下同）

小文爸爸說著生活的不容易，當6個孩子確診時覺得要崩潰了。

台灣世界展望會東區辦公室李玉明主任分享，「父親節到了！每一位父親肩膀上的重量都是家庭的期盼。為了孩子和家人，有再多的苦也是往肚子裡吞，但我們看見許多家庭的韌力，有愛，家就圓滿。展望會透過社會大眾的愛心支持，有機會陪伴每個有需要的家庭走一段路，花蓮目前尚有許多等待幫助的弱勢兒少，邀請大家一起來幫忙！」

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