佛洛伊德遭壓頸9分鐘亡！亞裔警「堅不認罪」　法官判關4年9個月

▲佛洛伊德案最後一名涉案員警判決出爐，陶杜被判處4年9個月徒刑。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月25日遭員警壓頸致死，時隔3年後，全案唯一亞裔警員陶杜（Tou Thao）判決出爐，他自始至終堅稱自己無罪，毫無悔意的態度讓法官重判近5年刑期。

根據路透社報導，明尼蘇達州亨內平郡（Hennepin County）法官卡希爾（Peter Cahill）7日做出判決，依協助與教唆二級過失殺人罪判處陶杜57個月徒刑，也就是4年9個月，超過州長埃里森（Keith Ellison）建議的4年3個月徒刑。

陶杜是本案最後一名被判刑的警官，與另外3名認罪的同事不同，他去年8月拒絕簽下認罪協議，始終堅稱自己無罪，在量刑聽證會上引用大量聖經稱，「我沒有犯下這些罪行，我問心無愧。我不會成為猶大，也不會為了自保成為暴徒，更不會背叛我的上帝。」

然而卡希爾法官並不吃這套，他認為陶杜是此案中最有可能阻止佛洛伊德死亡的最佳人選，量刑上限的判決對於陶杜來說已是寬容，「說實話，希望經過3年反省後，你能多一點悔意，承擔一些責任，少一點布道。」

▲由左至右依序為前警官蕭文、昆恩、萊恩與陶杜。（圖／達志影像／美聯社）



佛洛伊德事件發生當下，前警官蕭文（Derek Chauvin）壓住佛洛伊德頸部長達9分半鐘，並由昆恩（J. Alexander Kueng）以膝蓋壓制背部、員警萊恩（Thomas Lane）抓住腿部，陶杜負責阻擋旁觀路人介入。期間，警方不甩佛洛伊德口中反覆提及無法呼吸的說法，最終導致他喪命。

事後所有涉案員警均被解僱，面臨州及聯邦指控，其他涉案員警萊恩、昆恩分別被判處3年、3.5年刑期，主嫌蕭文則依二級謀殺罪被判處22.5年有期徒刑。