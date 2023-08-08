網路借貸還不出錢！澎防部上士竟拿「極機密」資料抵債　下場慘了

▲澎防部上士轉售「極機密」資料，獲取104萬元報酬後拿來還債，遭法官判刑。（示意圖／記者蘇晏男攝）

記者陳宏瑞、陳韻如／高雄報導

陸軍澎湖防衛指揮部蔡姓上士因缺錢花用，而掉入網路軍人貸款廣告陷阱，多次借用多筆小額貸款之後，無力償還利息與本金，沒想到他竟將部隊視為「極機密」的資料拿來轉售抵債，共獲得104萬報酬。高雄高分院審理後，依違反貪污治罪條例，判蔡男5年有期徒刑，褫奪公權3年。

經查，蔡男因缺錢花用，在網路上看到軍人低利貸款等訊息後，便與業者聯繫，並多次借用多筆小額貸款，但後續因高利息讓他無力償還，業者在得職他的身分職位後，便誘導他提供軍事機密換取報酬。

蔡男於2020年間多次違規攜帶電子設備進入營區，並翻拍或攜帶非他業務職掌的國軍內部文書檔案資料後，存放在他住處的個人電腦內，其中還有機密等級被列為「極機密」的情資，以及與作戰計畫有關的資料，後續再將資料交給不詳男子，犯罪時間長達2年，共獲得104萬元的報酬。

直到2022年，澎防部接獲舉發後，並呈報國防部軍事安全總隊清查，再交由調查局國安戰力案蒐證，並前往澎湖營區蔡男辦公處所、住居所等地執行搜索，查扣手機、電腦相關證物。而據了解，蔡男應訊時因態度配合，並坦承犯行，檢方訊後命其6萬元交保候傳，並提起公訴。

高雄高分院審理後，認定蔡男違背職務收受賄賂，但考量他坦承犯行，最終依違反貪污治罪條例，判處5年有期徒刑，褫奪公權3年，並沒收不法所得。全案仍可上訴。