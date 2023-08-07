死亡影片！63歲退休教授旅遊巴士講笑話　講到一半突「笑死」

▲男子在巴士上講笑話炒熱氣氛。（翻自推特）

圖文／鏡週刊

大陸網友近日流傳一段影片，一名63歲退休教授參加團體旅遊，在巴士上講笑話時，沒想到講著講著突心肌梗塞，下一秒真的「笑死」！

據悉這名男子是上海一名退休人士，日前參加團體旅遊，並在巴士上講笑話炒熱氣氛。影片可見，男子原本的狀態還算正常，有說有笑，車上其他隊友也被他逗得發笑。隨後巴士進入隧道空間，男子持續講笑話，但前一秒男子還持續燦爛笑容，但下一秒男子突然雙眼一翻，整個人往前倒了下去，這時車上人員才發現狀況不對。

▲男子笑後瞬間倒下。（翻自推特）

目前未知這名男子的後續狀況為何，但許多網友傳言稱這名男子最後不幸身亡，相信當下他發生心肌梗塞，才會導致這場悲劇。這段影片在近日也於推特等網路平台間被瘋傳，不少網友對這名男子感到惋惜，但也有網友直呼：「真的笑死，沒有痛苦也很好」、「樂極生悲」、「這是最好的死法。」

▼約1分05秒處。







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