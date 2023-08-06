在家吃午餐「3死1命危」！疑誤採毒菇入菜　家族聚餐淪悲劇

▲維多利亞州衛生部警告民眾，切勿食用有毒的黃斑蘑菇。（圖／翻攝自YouTube／VicGovDH）



記者吳美依／綜合報導

澳洲維多利亞州發生悲劇事件，4名家族成員在一處民宅中享用午餐，隨後卻陸續感覺身體不適，儘管隔日全都送醫，其中3人卻仍宣告不治，1人還在與死神拔河。當局懷疑，他們可能吃下有毒的野生蘑菇，才會不幸喪命。

9news等媒體報導，7月29日，本案發生在維多利亞州東南部的農村地區吉普斯蘭（Gippsland），2男2女送醫救治後，情況卻仍持續惡化，於是轉院至丹頓農醫院（Dandenong Hospital）加護病房。

8月4日，2名女性病患、也就是66歲及70歲的姊妹雙雙不治，70歲男性8月5日深夜去世，另外一名68歲男性仍在搶救中。

▲死帽蕈也在當局發布的警告名單之中。（圖／翻攝自YouTube／VicGovDH）



維多利亞州警方仍在調查案情，但還不清楚受害者食用的是哪種毒菇。發言人說，「目前仍在確認確切情況，也尚不清楚事件是否可疑。針對此案的調查仍在進行中。」該州衛生部發言人證實，正在協助警方辦案，「我們對病患家屬的損失致上最深刻哀悼。」

今年稍早，在連續數周的潮濕天氣後，維多利亞州衛生部警告切勿摘取危險蘑菇，尤其是具毒性的黃斑蘑菇（yellow-staining mushroom）及死帽蕈（Death Cap Mushroom）。