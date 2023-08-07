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勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」

▲▼勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林安順遺孀遭小兒子家暴，讓親友痛心。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、柯沛辰／新北報導

海山分局新海派出所小隊長林安順26年前查緝毒品時，遭嫌犯開槍擊中不幸殉職。不料本月6日傳出遺孀遭現年25歲的小兒子家暴，聲請保護令期間仍遭痛毆，讓親友痛心疾呼《家暴法》應盡速修法，不要釀成下一起殺母命案。

姪子賴先生受訪時表示，舅舅林安順1997年因查緝毒品殉職時，表弟才剛出生4個月，不料現在長大不學好，吸毒吸到腦袋不清楚，還有暴力傾向，不僅出門隨身攜帶刀械，兩週前才持刀與人鬥毆，臉部縫了9針，現在還一天內連續對母親施暴2次。

▲▼勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」。（圖／家屬提供）

▲▼遺孀王女士遭施暴，被打到眼球出血。（圖／家屬提供）

▲▼勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」。（圖／家屬提供）

賴先生指出，他的舅媽、遺孀王女不堪遭小兒子毆打，6日凌晨2點到派出所聲請保護令，沒想到當晚11點小兒子再次施暴，還揚言「我要每天凌虐妳」，讓他和一眾親友感到非常無奈和無助，決定大義滅親，「有關於家暴保護令的問題真的要重新修法...」

賴先生說，「我們現在非常恐懼，希望司法有關單位能把這種長期吸毒造成攻擊傾向的人收押，因為舅舅是殉職警務人員（自小不在他身邊），造成表弟林男長期遭毒品危害，現在家裡的人已經沒辦法再幫他勒戒了，只能尋求司法機關幫助。」

▲▼勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方到場將林男帶回派出所。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」。（圖／記者陸運陞攝）

賴先生透露，表弟林男從國中開始就接觸到毒品，至今一直沒斷過，每個月都花費好幾萬元在毒品上，現在精神已經明顯異常，完全喪失理智，「尤其是對直系尊親屬施暴的，我們的司法應該要有更有魄力，對這種人實施制裁」。

目前施暴的小兒子林男在板橋新海所製作筆錄，訊後全案依傷害罪嫌移送。初步了解，林男有毒品、傷害等前科，去年11月才遭判刑，如今又對母親施暴，導致對方臉部擦挫傷、右眼結膜出血。

▲▼勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲家裡神像也被丟到地板上。（圖／記者陸運陞翻攝）

已故的林安順小隊長當時在刑事警察隊（現為刑事警察大隊）服務，1997年10月9日，他接獲販毒線報，當天凌晨1時許前往台北縣中和市（現為新北市中和區）查緝，不料在逮捕犯嫌時，遭猛烈開槍還擊，當場中槍殉職。

林小隊長殉職後，留下妻子王貞文及3名子女。之後，王女士獨自扶養子女長大，相當艱辛，直到2022年才從林口分局工友身分退休。

▼林安順殉職後，警政署仍長期關切遺孀王女士。（圖／家屬提供）

▲▼勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」。（圖／家屬提供）

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