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彰化人孔蓋冒煙「周圍停電」！居民見路燈狂閃嚇壞：要爆炸了？

▲▼彰化人孔蓋冒煙。（圖／民眾提供）

▲彰化人孔蓋冒煙、周圍路燈狂閃，接著附近的民宅就停了電。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、柯振中／彰化報導

彰化田中一處人孔蓋6日晚間8點左右突然開始冒煙，加上附近的路燈不斷閃爍、商家及民宅也停了電，讓當地民眾感到十分驚慌，以為是什麼東西要爆炸了，台電人員也緊急到場調查。經過調查後，原來是低壓電纜的街頭燒毀，目前狀況已解除，但更換材料需要等到7日上午才能處理，復電時間仍無法預計。

警方調查，附近民眾6日晚間8點15分發現，田中中洲路一段與中正路的交叉口，有處人孔蓋不斷冒出白煙，且周圍的路燈不斷閃爍，接著周圍的商家與民宅都停了店，讓民眾陷入恐慌。

▲▼彰化人孔蓋冒煙。（圖／民眾提供）

▲▼彰化人孔蓋冒煙，周圍的民宅停電。（圖／民眾提供）

▲▼彰化人孔蓋冒煙。（圖／民眾提供）

警消獲報後趕抵現場調查，發現需要台電人員到場處理，於是透過灑水降溫，並立即致電台電。而台電人員到場後研判，可能是人孔蓋下方的低壓電纜燒熔，為了維修工作，已先實施區域斷電。

不過，因為低壓電纜需要更換，但是目前沒有材料，加上可能要挖開馬路維修，因此需要等7日上午才能處理，恢復供電的時間還無法預計。

目前冒煙的原因、狀況都已解除，也沒有異常的溫度出現，不過還有20多戶受到影響停電，詳細事發原因仍待釐清。

 
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關鍵字：

彰化人孔蓋冒煙低壓電纜

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