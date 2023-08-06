漫畫走出來！南韓「最美模特」降臨台灣　性感秀CG身材電暈15萬人

▲南韓最美模特現蹤台灣。（圖／翻攝自IG／wanna._b，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有「南韓最美模特」之稱的網紅金寶拉，因不科學的完美比例身材及彷彿從漫畫走出來的精緻臉蛋，讓她瞬間在網路走紅，IG粉絲人數更是突破百萬，是韓國當今的廣告寵兒。而她近日曬出多張照片，透露自己現在就在台灣，照片一出，引發網友暴動。

金寶拉近日在IG曬出美照，只見她身穿現身黑色背心及百褶裙現身西門町，並品嚐了雪花冰和阿宗麵線等知名小吃。另外她也搭乘了台北捷運，此時她換上淺綠色襯衫及迷你裙，露出白皙美腿，渾身散發仙氣，激美模樣不僅引來許多粉絲讚嘆，在台灣的3篇貼文更是獲得15萬人按讚。

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有網友將畫面轉傳至臉書「爆廢1公社」，並大讚「韓國最美模特兒金寶拉最近出現北捷淡水線，逼人的氣質簡直就像個仙女。」其他網友看了則紛紛驚呼「每個人的審美都不同，但是她真的超正」、「我也追蹤她，超正」、「超美的」。

事實上，金寶拉今年已33歲，但保養得宜，過去她因通過SBS超模大賽而受到關注，除了精緻臉蛋，身高167公分、體重46公斤的比例也被網友稱做是宛如CG（漫畫般）的不科學身材，她也經常在社群分享比基尼美照，性感火辣模樣迅速紅遍韓國各大美妝健身網路論壇。