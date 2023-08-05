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超大豪雨重創南投山區　屏東「惜緣偏鄉公益」及時送愛心

▲「惜緣偏鄉公益」將民生物質從東港送到南投 。（圖／陳天寶提供，下同）

▲「惜緣偏鄉公益」將民生物質從東港送到南投國信鄉。（圖／陳天寶提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港「惜緣偏鄉公益」負責人陳天寶今(5)日一大早依預定行程，開車載運八寶粥、乾糧點心等民生物質到南投鄉國信鄉補充絃樂團學童營養；沿路雨勢有一陣沒一陣下著，兩邊溝渠水流湍急，溪水暴漲，抵達時才發現仁愛鄉清淨部落學童因土石流，無法前來，下午1時30分，利用道路搶通之際，第一時間將車上饅頭、小點心等食物直接送至清流部落，讓部落居民很感動。

▲「惜緣偏鄉公益」將民生物質從東港送到南投 。（圖／陳天寶提供，下同）

▲「惜緣偏鄉公益」將民生物質從東港送到南投 。（圖／陳天寶提供，下同）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲「惜緣偏鄉公益」將民生物質從東港送到南投 。（圖／陳天寶提供，下同）

東港「惜緣偏鄉公益」」負責人陳天寶，這兩、三年來，利用休假載運東港地區善心人士捐贈八寶粥、煉乳等民生物質，到南投鄉各偏遠部落，提供課輔班弱勢學童點心，已做出口碑。

▲「惜緣偏鄉公益」將民生物質從東港送到南投 。（圖／陳天寶提供，下同）
 

▲「惜緣偏鄉公益」將民生物質從東港送到南投 。（圖／陳天寶提供，下同）

雖然知道南投鄉受卡努颱風影響，下起大豪雨，山區道路柔腸寸斷，部分路段交通中斷，今(5)日仍依照既定行程，一大早開車載運民生物質，從東港出發到南投鄉國信鄉，要提供給絃樂團學童營養。

扺達後，才得知清流部落學童因土石流造成道路中斷，無法前來，心懸念著當地學童安危，將八寶粥等物質放置國信部落後，趁著雨勢空檔，開車到清淨部落，中間雖遇到大雨，經相關人員搶修，清流部落唯一對外道路終於搶通，陳天寶終於將饅頭等物質送達清流部落，讓部落鄉親相當感動。

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