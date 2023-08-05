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17歲女瞞男友約砲　竟被偷拍裸照逼「3天1次」！惡男賠百萬下場曝

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小方怕郭男告訴男友、散布裸照，只好配合其要求。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

台北市17歲少女小方日前在交友軟體與23歲郭男約砲，郭男發現小方有男友後，竟以此威脅要小方再次赴約，還用裸照逼她「3天1次」，結果郭男打電話給小方時，小方爸在一旁聽見內容，氣得報警提告。高等法院認為，雖然郭男已賠償100萬元，但一再逼姦的行為不值得憫恕，依對少年強制性交罪判其3年8月徒刑。

根據判決書內容，郭男在2021年5月與小方約砲，同年6月傳了一張截圖，內容是他要私訊小方男友「表哥，有一次你女朋友她媽媽不是叫你來台北接你女朋友，你知道她前一天晚上約我去旅館打砲嗎，如果你不信的話，聊天記錄都還在」，威脅小方如果不同意見面，就要把事情告訴其男友。

小方只好同意赴約，但郭男竟趁她在洗澡時，用手機隔著玻璃拍下她的裸照，並在3天後傳給小方，稱「沒有威脅、也沒有好不好玩、就是做個交易而已、我們可以商量一個兩個都可以接受的方案阿、拍幾張很重要嗎、有一張能證明是你就夠了不是啊」、「商量一個你可以接受的頻率或次數、我覺得這個頻率不錯阿、三天四天一次、我本來是想商量兩次或三次的」，恐嚇小方配合他的需求。

小方因為有把柄在郭男手上，不敢拒絕，不過有次她要赴約前和郭男通話時，小方爸在一旁聽見對話內容，氣得報警提告，一切事情才就此打住。

法院一審認為，郭男與小方曾合意性交，但竟強逼小方再赴約、偷拍裸照恐嚇，不過審酌他已賠償100萬元和解，符合「情堪憫恕」條件，因此依對少年強制性交罪判刑1年10月，另依竊錄少年隱私部位罪、恐嚇罪合併判刑5月得易科罰金，以上各罪均緩刑，緩刑期間保護管束，接受法治教育3場。

檢方上訴後，高院審理認為，小方至今每個月都還要到身心科就診，而且郭男一審時先否認，後來才認罪，不應依「情堪憫恕」減刑，而郭男犯的是刑度3年以上的強制性交罪，依法不得緩刑，再加上被害人未成年，可加重其刑1/2，因此二審依對少年強制性交罪改判3年8月徒刑，另竊錄少年隱私部位罪、恐嚇罪合併判刑6月得易科罰金，各罪都撤銷緩刑，可上訴。

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