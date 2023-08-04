劇場版美少女戰士期間限定店！水手戰士打卡牆、夢幻甜點收服粉絲

▲劇場版美少女戰士期間限定店，還有超夢幻露娜鬆餅。（圖／信賴互動提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

近來在日本上映並轟動的《劇場版美少女戰士Cosmos》讓台灣粉絲羨慕不已！不過今（4）日起「劇場版美少女戰士Cosmos shop & café期間限定店」在台北誠品武昌店登場，除了有一字排開的水手戰士拍照打卡牆，還有夢幻的露娜鬆餅、月亮造型蜜糖土司等甜點、氣泡飲，更有超過百款周邊，準備攻陷粉絲荷包。

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▲「劇場版美少女戰士期間限定店」8/4~11/5 快閃登場。

《劇場版美少女戰士Cosmos》為《美少女戰士》動畫系列的最終篇章，最近在日本上映，讓不少台灣粉絲也心癢癢。如今在台北也開設「劇場版美少女戰士Cosmos shop & café期間限定店」，8/4~11/5在誠品武昌店快閃登場，光是打卡點就有多達10處，不僅有戰士等身高立牌，還有長達7公尺的打卡牆。

打卡點分為：水手5戰士、水手10戰士、露娜、阿爾特米斯、黛安娜，到水手星光戰士等四大元素，光是5戰士就有等身高的「水手五戰士立牌區」、可愛迷你的「水手五戰士Q版」及「水手五戰士學生制服」等3處打卡牆。餐飲區還有水手10戰士打卡牆」、主視覺牆面陪你共進下午茶，周邊商品區也有兩處一字排開「水手10戰士」打卡牆。

▲快閃店有至少10處打卡點。

除此之外也推出多款少女心爆表的美戰餐點，像是水手星光戰士耳麥搖身一變成可口的「造型蛋糕」，鬆軟的蛋糕體裹上黃色巧克力，再配上星星造型巧克力塊、星光戰士三人組插牌；另一款以永恆水手月亮為主，蝴蝶結造型巧克力；還有2款鬆餅分別是露娜、阿爾特米斯；以及霜淇淋、氣泡飲等，夢幻度爆表。

▲▼多款甜點夢幻度爆表。

周邊部分有超過百款實用商品，像是露娜剪影和道具圖案的「小型行李收納箱」、5戰士或變身器的噴霧瓶、夏日涼扇；更有許多仙氣滿滿的飾品，包含變身盒造型項鍊、手鍊等，業者也特別推薦「雕花玻璃杯」及漸層「保溫瓶」，讓粉絲喝飲料或喝水也夢幻度滿滿。

▲▼多款少女心爆表的美戰餐點。



活動期間，在餐飲區單筆消費滿800元就送手帳貼紙，商售區單筆消費滿699元則送2款人物卡，每周送出不同戰士款，開幕期間加碼送限定人物卡書套，送完為止。

●「進擊的巨人」快閃華山

除此之外，人氣動畫《進擊的巨人》快閃店近來登陸台北華山！結合城牆風格設計，讓粉絲彷彿來到「牆內世界」，同時打造6大拍照打卡點，包括「調查兵團」一字排開展現磅礴氣勢，「艾連變身巨人大鬧雷貝利歐區」等。

▲「進擊的巨人」快閃限定店登陸台北華山。

而「立體機動裝置燈箱」區域，看到調查兵團成員帥氣的模樣， 地板上印著斗大的「獻出心臟吧！」讓巨人粉忍不住想做出招牌捶胸敬禮動作。商品區最壯觀的是展開地鳴後的「城牆巨人」，緊接著旁邊是9位主要角色一字排開，結帳區還有「九大巨人」陪粉絲複習角色。

▲▼「艾連變身巨人大鬧雷貝利歐區」、「立體機動裝置燈箱區」，讓粉絲瞬間進入劇情。



近百款特色周邊，有許多居家實用好物，包括等身款一般款抱枕，讓粉絲可以抱著1:1的兵長入睡。杯子系列也有立體機動裝置的黑色造型杯、馬克杯，還有造型門簾、地墊、木托盤等。「進擊的巨人快閃店」將於即日起至9/10在台北華山1914文創園區東2A登場。