禾馨2年幫80產婦詐保6738萬　台東媽衝台北就變「胎位不正」

▲禾馨集團營運長林思宏幫產婦偽造診斷證明書，被檢察官請求從重量刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

包括禾馨醫療集團營運長林思宏在內，共5位知名婦產科醫師，涉嫌從2019年起，幫助至少80名產婦，開立不實的「胎位不正」診斷證明，修改收據名目，讓產婦額外接受醫美服務、買保養品，都可拿去申領保險理賠，總計17家保險公司被詐保6738萬餘元，台北地檢署11日首波起訴林思宏等醫師、產婦共109人。

檢警調查，孕婦若到一般醫療院所剖腹產費用，大多不到10萬元，在北部有5家診所的禾馨集團，因主打高品質服務、雙主刀醫師等服務，收費約在15、6萬元，營運長林思宏、醫務主任林冠宏、新生診所院長吳孟宗、民權診所主任黃貴帥、民權新生診所醫師薛雅蓮因同時是禾馨股東，為增加營收，會配合開立假的診斷證明。

▲民權診所主任林冠宏曾撰文「胎位不正」率約5%。（資料照／記者劉昌松攝）

產婦們除了因此可以非自願剖腹理由，向保險公司申請理賠外，禾馨的護理師、行政人員也會協助產婦，將1些實際用於新生兒、施打子宮頸癌疫苗等，原本不會通過理賠審核的項目都刪除，直接把費用灌進手術費、止痛等理賠項目中，等於讓產婦所有開銷可獲全額理賠，連一直在台東做產檢的孕婦，也因此舟車勞頓，特地到台北的禾馨診所接受剖腹產賺保險金。

全案直到宏泰人壽在審核保單時，發現禾馨診所的產婦胎位不正比率極高，和禾馨民權診所主任黃貴帥自己在網路撰文，胎位不正率約5%的數字明顯不符，自行調查後，向刑事局偵七隊二小隊提告，經檢察官蔡沛珊指揮發動5波偵查行動，動用309人次警力，搜索98處。

▲禾馨集團新生診所院長吳孟宗(後)、醫師薛雅蓮(前) 。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官起訴出，林思宏等5名醫師把專業用來開立不實診斷證明，斲喪醫師專業形象甚鉅，使產婦以此訛詐保險金，危害保險制度運作，從2019年到2021年1月，幫產婦詐領6738萬3533元，請求法院從重量刑。另外遭起訴的還有4名禾馨護理師、1名禾馨行政主任、19名保險業務、80名產婦。僅有1名禾馨行政組長、2產婦因認罪，獲得緩起訴處分。