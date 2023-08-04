許淑華嗆「不認真問政」　徐巧芯反擊：要不要改到高雄參選？

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於高雄前鎮漁港在前瞻計畫的補助爭議，台北市議員許淑華4日開轟，大聲嚷嚷的反而是遠在台北，可能連前鎮漁港一次都沒去過的人，更狠酸「長期不認真問政，導致對台灣產業發展的無知。」台北市議員徐巧芯反嗆，台北市前瞻計畫分配全國最低，但許淑華完全不敢吭聲，還反過來罵替台北市抱屈的人，質疑「這到底哪門子的台北市議員？要不要退選台北市立委，改到高雄參選或當高雄市長陳其邁的官？」

高雄前鎮漁港向中央申請3000萬元進行改建，結果獲得行政院高達81億元補助，徐巧芯日前在臉書發文批評，「那個漁港到底是要抓什麼魚？是有多前瞻？是要探勘撈哥吉拉嗎？」許淑華4日則痛批，連前高雄市長韓國瑜任內的海洋局，都強調前鎮漁港有此需求，大聲嚷嚷的是反而是遠在台北，可能連前鎮漁港一次都沒去過的人，狠酸「凸顯長期不認真問政，導致對台灣產業發展的無知。」

對此，徐巧芯回擊，「又來一個只會幫民進黨擦脂抹粉，當橡皮圖章的政治人物，不愧是新潮流的貨色，心中只有黨的顏色，再怎麼裝最終都會露餡。」她指出，台北市前瞻計畫分配全國最低，比高雄少一千多億，照理來說台北市民代應不分藍綠，都要發聲為台北爭取更多，但許淑華卻完全不敢吭聲，還反過來罵替台北市抱屈的人，質疑「這到底哪門子的台北市議員？」

徐巧芯開轟，台北市前瞻預算只拿到一百多億，先前說要選立委的許淑華完全不幫台北市民爭取，中央政府財政分配不均也完全沒有意見，「颱風天放自己芭比娃娃的照片，台北市民要你幹嘛？真的沒看過這麼不在乎市民的， 有時間貼芭比照，沒有時間幫台北爭取一個公平，要不要退選台北市立委，改到高雄參選？」