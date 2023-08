烏克蘭Mi-24改裝　搭載美製「九頭蛇火箭彈」

▲我國陸軍阿帕契直升機AH-64E攻擊直升機搭載的19管M261火箭吊艙。(圖/記者呂佳賢攝)

記者黃聖庭/綜合報導

日前一段烏克蘭Mi-24直升機的影片中透露,火箭吊艙改裝成可發射九頭蛇70航空火箭彈(Hydra 70),該武器可搭配不同種彈頭使用,並能加裝「先進精確殺傷武器系統」(APKWS),可轉成低成本精準導引飛彈。不過該影片飛彈目前似乎是無導引彈藥。

Ukrainian airman loading American Hydra 70 unguided rockets into a rocket pod of the Czech-delivered Mil Mi-24V helicopter. pic.twitter.com/KxZm4zLqtw