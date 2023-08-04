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烏克蘭Mi-24改裝　搭載美製「九頭蛇火箭彈」

▲陸軍 阿帕契直升機 AH-64E攻擊直升機 ▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲我國陸軍阿帕契直升機AH-64E攻擊直升機搭載的19管M261火箭吊艙。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃聖庭／綜合報導

日前一段烏克蘭Mi-24直升機的影片中透露，火箭吊艙改裝成可發射九頭蛇70航空火箭彈（Hydra 70），該武器可搭配不同種彈頭使用，並能加裝「先進精確殺傷武器系統」（APKWS），可轉成低成本精準導引飛彈。不過該影片飛彈目前似乎是無導引彈藥。

根據戰區（The Drive-The Warzone）報導，一架由捷克捐贈給烏克蘭的Ｍi-24直升機，透過改裝掛上19管M261火箭吊艙，可發射美國製造的九頭蛇70航空火箭彈，以往此項裝備通常配置在AH-64阿帕契攻擊直升機、AH-1眼鏡蛇直升機。

▲▼Mi-24雌鹿直升機,米-24直升機。（圖／路透社）

▲Mi-24是一款俄製直升機，多達50多個國家使用。（圖／路透社）

九頭蛇70火箭彈可因應不同任務需求搭配不同彈頭，包含高爆彈、照明彈、集束炸彈等，另外透過加裝「先進精確殺傷武器系統」，能轉變成低成本的精確導引飛彈。報導分析，影片中烏克蘭Mi-24放入的似乎是無導引的高爆彈頭，美國五角大廈的官方數據僅表示，截至7月7日，已經向烏克蘭提供了超過7000枚九頭蛇火箭彈。

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