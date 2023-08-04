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一招讓投幣機變ATM！干擾器狂賊橫行4縣市　警群組通報抓到了

記者林東良／台南報導

陳姓男子於7月20日深夜騎乘機車並頭載安全帽，至被害人之自助洗衣店內，手持手機型干擾器對店內自動兌幣機進行干擾，讓自動兌幣機掉落2000元硬幣行竊得逞，市警二分局查出陳嫌涉案緝獲，並查出他以同手法流竄嘉義、台南、高雄等地犯案，起獲安非他命，全案依竊盜、毒品罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

▲台南市警二分局等單位查獲以電子干擾器行竊錢幣的陳姓男子，起獲安非他命毒品，查出他以同手法涉及嘉義、台南、高雄等地四處流竄犯案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警二分局等單位查獲以電子干擾器行竊錢幣的陳姓男子，查出他以同手法流竄嘉義、台南、高雄等地犯案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警二分局等單位查獲以電子干擾器行竊錢幣的陳姓男子，起獲安非他命毒品，查出他以同手法涉及嘉義、台南、高雄等地四處流竄犯案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方說， 7月20日深夜中西區樹林街2段之自助洗衣店內遭人手持手機型干擾器對店內自動兌幣機進行干擾，讓自動兌幣機掉落2000元硬幣行竊得逞，二分局南門所員警受理後，迅速釐清鎖定犯案機車，查知犯嫌懸掛已報廢之號牌來犯案，並在台南市警局「外勤主管同仁LINE群組」交流犯罪相關情資，鎖定涉嫌在嘉義、台南、高雄等地四處流竄犯案之46歲陳姓犯嫌涉有重嫌。

▲台南市警二分局等單位查獲以電子干擾器行竊錢幣的陳姓男子，起獲安非他命毒品，查出他以同手法涉及嘉義、台南、高雄等地四處流竄犯案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

案經員警多日緝捕，於8月2日下午3時30分許在中正路銀行旁發現其行蹤，警方埋伏多時趁其準備騎乘機車時上前壓制並帶回。南門所員警將陳嫌帶回派出所調查時，因事前獲知陳嫌也在新化、永康、第三等分局等轄區以相同手法犯案，也立即在台南市員警專屬之LINE群組內通報陳嫌行蹤，經各分局迅速派員至南門所實施調查。

其中新化分局員警也聲持著搜索票來執行搜索，並順利在其機車內及住處起獲手機型電子干擾器1支、犯案所得錢幣2792元、作案用衣物、安全帽及毒品安非他命2.45公克、吸食器1組等證物。在台南員警之共同合作下，擴大偵辦調查後將陳嫌依涉嫌連續竊盜及毒品危害防制條例等罪嫌送辦，有效打擊遏制再犯。

▲台南市警二分局等單位查獲以電子干擾器行竊錢幣的陳姓男子，起獲安非他命毒品，查出他以同手法涉及嘉義、台南、高雄等地四處流竄犯案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二分局表示，本案端賴台南市各單位員警群策群力，即時情資分享交流，並經員警積極以科技偵查來鎖定犯嫌行蹤緝捕到案送辦，有效維護大台南安居生活環境，並展現員警之專業能力及戰力；同時研判陳嫌可能以相同手法另有犯案，民眾如有線索均可向警察機關來聯繫，以利擴大偵辦。

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電子干擾器錢幣大盜

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