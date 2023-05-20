假裝潢「牆上挖呀挖」偷走百萬金飾　父子大盜1人遭羈押

▲▼新北市蘆洲區中山二路一間銀樓17日凌晨4時遭竊，蔡男和蔡父1羈押1限制住居 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區中山二路一間銀樓17日凌晨4時遭竊，店內價值粗估破百萬的金飾被搜刮一空，警方獲報到場發現，蔡姓男子租下隔壁老屋假裝潢，從2樓挖洞行竊，員警19日於三重區一間旅社逮到蔡男，蔡父也涉嫌犯案，警方將兩人逮捕，訊後依加重竊盜罪嫌送辦，檢察官複訊聲請蔡男羈押獲准，蔡父則裁定限制住居。

根據警方調查，49歲蔡姓嫌犯1個月前租下銀樓隔壁的老屋，上週開始鑿牆，調閱附近監視器蒐證後發現，77歲蔡父涉嫌保管贓物，隨即報請新北地檢署指揮，聲請拘票、搜索票獲准，於18日前往基隆住處將蔡父查獲到案，並查扣部分贓物，經連夜追查後，再於19日上午，於新北市三重區一間旅社將蔡男緝拿到案。

▲ 蘆洲銀樓案，警18日前往基隆住處將蔡父查獲到案。（圖／記者戴上容攝）

蔡男到案後供稱，某日經過銀樓隔壁見到一旁老屋出租，才會臨時動念想行竊，租下老屋後，因電影看多了，於是參考電影《瞞天過海》情節，計畫半個月後便決定挖牆偷金飾，挖牆時都是趁白天利用電動工具鑿牆，挖剩輕隔間時則改用美工刀，面對鄰居前來關心詢問則回應「在裝潢」。

蔡男指出，犯案後他曾逃到基隆、新竹，最後回到新北落腳，途中搭乘火車、客運、計程車逃亡，一部分贓物看到朋友就送掉了，剩餘贓物他還在找銷贓管道就被警察抓了，來不及銷贓。

警方昨19日上午9時許，於三重區一間旅社逮到蔡男，警訊後將蔡男與其父親依加重竊盜罪嫌送辦，檢察官複訊聲請蔡男羈押獲准，蔡父則裁定限制住居。