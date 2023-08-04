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83歲嬤狠甩37歲「新婚小鮮肉」！　怨：性生活無法滿足我

▲▼83歲嬤狠甩37歲「新婚小鮮肉」！　怨：性生活無法滿足我。（圖／臉書）

▲艾瑞斯坦言，自從她將穆罕默德趕出家門後，就再也沒與他聯絡過。（圖／臉書）

記者王佩翊／編譯

英國一名83歲阿嬤艾瑞斯（Iris Jones）2019年在網路上認識小他46歲的埃及男子，兩人約在埃及首次見面，隨後天雷勾動地火，在2020年閃婚。然而近日卻傳出這段短命的嬤孫戀已畫下句點，因為女方受不了性生活無法被滿足，還要照顧丈夫的生活起居，導致經常發生爭吵，最終分開。而阿嬤也表示後悔和他結婚，更強調還是自己的第一任丈夫最優秀。

根據《每日郵報》報導，37歲的埃及男子穆罕默德（Mohamed Ibriham）2019年2月透過臉書第一次認識有2個兒子的退休阿嬤艾瑞斯。兩人隨後約在埃及見面，並在2020年11月在埃及舉辦婚禮。但是因為英國內政部仍須審查穆罕默德的居留資格，因此兩人被迫分開2年，直到穆罕默德取得英國簽證後，他才成功搬進艾瑞斯位在英國的房子，過上「新婚生活」。

穆罕默德搬到英國後，則到家中附近的超市擔任保全，不過最近卻被發現，他疑似在臉書上透露分手訊息。對此，艾瑞斯坦言，她與丈夫上個月已經分開，穆罕默德也被「趕出家門」，因為她受夠總是要照顧穆罕默德的生活起居。

艾瑞斯直言，「我們曾經有過很好的性生活，但是後來就沒有了，我還要幫他做飯、打掃，我受夠了。沒有他我可以過得更好，我後悔當初沒有聽家人和朋友的勸阻，可惜木已成舟。我後悔遇見他，現在我終於知道，最好的丈夫就是我的第一任丈夫。」

穆罕默德搬走後，艾瑞斯也買了一隻貓來填補生活的空缺，並稱牠為「生命中的新歡」。她指出，「自從上個月把穆罕默德趕出家門後，我就再也沒有見過他，更沒有聽到他的消息。」

由於穆罕默德是透過艾瑞斯取得英國簽證，如今兩人已經分開，英國內政部勢必將會再度對穆罕默德的居留資格進行審查。艾瑞斯也提到，她猜測，穆罕默德在埃及的家人還不知道這一切已經結束了。

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