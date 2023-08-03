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獨／「白飯之亂」熱炒店何時復業？　老闆曝關鍵：在等一個人出現

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

日前北科大學生到台北市市民大道三段上的熱炒店用餐，因白飯不夠與店家發生衝突，引發「白飯之亂」，最後熱炒店宣布停業後暫時停止風波。事隔26天之後，熱炒店昨(2日)在臉書發文指出，配合各機關單位稽查業已陸續改善完成，「敬請饕客們再等等」。對此，老闆指出重新營業時間仍未定，待股東找到新的現場管理負責人，應該就會重新開業，「我如果持續再出現，會影響太多了」，而離開後有何打算，老闆表示另有規劃。

▲▼熱炒店 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲熱炒店在臉書發文「敬請饕客們再等等」，老闆表示，等找到新的現場管理負責人就會重新開張 。（圖／記者黃彥傑攝）

▼北科資財營到熱炒店道歉。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲北科資財營跟熱炒店引起白飯之亂。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

熱炒店2日深夜在臉書感性發文：「親愛的朋友們，謝謝大家一直以來的支持與愛護，讓大家久等了，目前配合各機關單位稽查業已陸續改善完成，敬請饕客們再等等。」貼文一出許多支持者留言打氣「老闆加油」、「老闆辛苦了」，讓不少饕客認為熱炒店即將回歸。

▲▼熱炒店 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲熱炒店大門未貼出公告宣布回歸時間。（圖／記者黃彥傑攝）

《ETtoday新聞雲》今(3日)一早10時許前往熱炒店，發現店家並未開始營業，大門深鎖，店外有擺設一些物品，門口也沒有貼公告表示是因颱風停班課未營業，或者是說明何時重新營業。

熱炒店老闆向《ETtoday新聞雲》表示，各項稽查改善都已經完成，也希望大家回歸正常生活，目前股東們正在討論他的去留，不過他傾向離開，因為員工們團隊們很辛苦，不想因為他的原因再拖累大家，找到新的現場管理負責人，熱炒店應該就會重新開始，「我如果持續再出現，會影響太多了」。至於離開後是否要另開新店或者是先休息一陣子，老闆表示「我有其他規劃」。

▲▼熱炒店 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼熱炒店 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲熱炒店大門深鎖，店外有擺設一些雜物品。（圖／記者黃彥傑攝）

回顧整起事件，上月「北科資財營」營隊27人在台北「大道創意料理快炒」用餐，結果因吃不飽紛紛到Google評論刷1星負評，意外引起「白飯之亂」，最後老闆也宣布暫時停業，老闆過往甚至都被起底。

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