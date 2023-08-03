養機台卻被別人「整碗端走」　高雄男持棍痛毆還逼簽本票

▲電玩機台示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子到某家遊樂場玩機台，他見隔壁的林姓男子一直贏錢，認為這台機台是他「養」了好幾天的機台，卻被林男收割成果，憤而拿棍棒狠揍林男一頓，還要林男賠償他2萬元，林男因身上僅有3000元現金，陳男還逼林簽下2萬元的本票，事後林男報警提告，法院審理後依恐嚇取財罪判他徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，陳男是去年2月12日到高雄市鳳山區某家遊樂場打機台，輸了不少錢，但隔天他再度到店裡時，卻發現林男玩同一機台卻贏錢，陳男認為這個機台他已經「養」了好幾天，機台賠率變高後，卻被林男佔便宜「整碗端走」。

過了幾天，陳男又在遊樂場遇到林男，他不滿的向林男恫嚇，要林交出2萬元，否則會叫人把押至他處理，林第一時間不從，陳男竟拿出棍子猛揍林男，導致林頭部、腹部、下胸部挫傷，林男被揍以後乖乖交出身上的3000元，陳男不肯善罷干休，再要求林男簽一張2萬元的本票，承諾隔日再拿1萬7000元來贖回本票，才放陳男離開。

林男脫險後報警提告，警方也循線逮捕陳男，法院審理時，陳男坦承犯行，也拿出3000元還給林男並賠償醫藥費。

高雄地院審理時，法官考量他犯後坦承全部犯行，並已經和林男和解，林男也願意接受道歉並請求法院從輕量刑，認為陳男態度尚可，因此依恐嚇取財罪判處他徒刑6月，得易科罰金，可上訴。