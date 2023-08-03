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颱風天只會吃泡麵？她防颱必吃「1超神料理」　連日本人也淪陷

泡麵,消夜。（圖／資料照）

▲不少人會在颱風天吃泡麵。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

卡努颱風來勢洶洶，今（3）日北北基宜4縣市宣布停班停課，許多民眾前一天就跑到超市購買物資。一名網友透露，自己每次看到颱風來襲，也都會提前準備物資，還會特別烹煮「颱風麵」，好奇有沒有人也會和她一樣。文章曝光後掀起共鳴，許多人對於麵體也相當講究。

原PO在Dcard發文表示，雖然近來的颱風都不會直接登陸台灣，但仍會帶來好幾天的可怕雨勢，總讓她想起以前走在狂風暴雨中的驚悚回憶，且有許多店家不會營業，因此每次看到颱風消息，她還是會開始準備物資，「尤其是颱風麵的材料不可少」。

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原PO也推薦「經典颱風麵」茄汁鯖魚麵，因為烹煮方式相當簡單，必備的是茄汁鯖魚罐頭和寬麵條，「還是有人會放細麵、麵線之類的？」只是朋友每次看到她囤糧，都認為她太誇張了，不過她還是認為防颱準備不可少，「大家都多久前開始囤物資？」

▲▼全聯福利中心賣場，全聯賣場，全聯。（示意圖／記者林育綾攝）

▲原PO會在颱風天囤物資。（示意圖／記者林育綾攝）

文章曝光後，許多人對颱風麵特別有共鳴，「颱風麵真的是小時候回憶」、「關廟麵唯一解」、「新竹人，我家也會煮颱風麵，鯖魚罐頭+關廟麵+雞蛋」，也有人指出，「現在颱風天的清冰箱料理就是所謂的颱風麵啊，隨手拿起冰箱現有食材，就能來一鍋熱騰騰又豐盛的湯麵，也不一定要用罐頭加」。

另外，有部分北部和中部的人表示，根本不知道什麼是颱風麵，「颱風麵是真的沒聽過，但真的有強颱來，需要撐那麼多天的話，也是吃泡麵吧」。

事實上，茄汁鯖魚罐頭不只台灣人愛吃，就連日本人也擋不住它的魅力，先前就有日本YouTuber曾拍過影片，不過烹煮方式並非像台灣人一樣煮成湯麵，而是加上豐富的蔬菜，改成義大利麵的版本，看起來同樣美味，他也在影片中大讚「好好吃喔，番茄醬的味道很厲害」。

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