媽媽繼父聯手虐死！10月大男嬰遭「逼吞嘔吐物」　腸穿孔感染亡

▲克勞奇及巴頓判決結果將於4日宣布。（圖／Derbyshire Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國德比郡（Derbyshire）2年前發生一起恐怖事件，一名出生僅10個月的男嬰長期遭親生母親及繼父虐待致死，身上留下大大小小的傷痕，甚至被迫吞下自己的嘔吐物，最終因外力導致的創傷死於腹膜炎。儘管母親堅稱她從未傷害兒子，將責任全盤推給老公，兩人皆於近日被判有罪。

根據《鏡報》，一名10月大男嬰2020年12月30日在德比郡家中嬰兒床上宣告死亡，死因為腹膜炎，是一種因創傷性腸穿孔引發的腹部器官內膜感染，死亡當時全身有19處肉眼可見的瘀傷，39根肋骨骨折，專家認為不可能是日常活動或玩耍造成。

男嬰33歲母親巴頓（Gemma Barton）和39歲繼父克勞奇（Craig Crouch）面臨謀殺及虐童指控，陪審團得知，這對夫婦在訊息中一度把孩子稱為「魔鬼」，逼他吞下自己的嘔吐物，討論要用漂白劑幫他洗澡，還會因為他「無緣無故哭鬧」而打他。

法醫病理學家比格斯（Michael Biggs）作證指出，腹膜炎會在幾小時或最多幾天內導致男嬰身體停止運作。兒科顧問醫師狄克森（Sarah Dixon）則認為，造成穿孔的原因可能是遭腳踢、踩或毆打，且因腹膜炎症狀明顯，包括哭鬧、腹部腫脹及無法進食，對有能力的成年人或照顧者來說，很容易判斷他需要醫療幫助，若有送醫很可能有機會存活。

巴頓在審判中將兒子的死歸咎於克勞奇，供稱沒有造成任何使兒子死亡的傷害，從未對他拳打腳踢，不曾目睹克勞奇在家中傷害他，也沒有印象看過他身上出現瘀傷。克勞奇則聲稱，他經常擁抱巴頓和兒子，還會幫忙餵小孩吃飯、洗澡、和他自拍。

審判中播放4段影片，其中一段是男嬰3個月大時，克勞奇在他哭泣時將他推進充氣泳池；另一段則是在他死前最後一周，右臉明顯可見瘀傷。

克勞奇坦承影片「看起來不太好」，但聲稱這是為了讓男嬰適應水，還曾傳訊息給巴頓說，「水只有3英尺（約90公分）深」，甚至建議她加熱水和漂白劑幫兒子洗澡，事後則向警方聲稱這些訊息只是開玩笑。

巴頓在為期7周的審判中擺脫一項過失殺人及2項虐童罪，但被判犯下導致或放任兒童死亡及另一項虐童罪；克勞奇則被判犯下謀殺罪及3項虐童罪，判決將於4日出爐。