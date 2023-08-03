高雄男深夜公園吃宵夜　警盤查搜出罕見「手指虎」

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名從事外牆維護工作的謝姓男子（21歲），1日深夜在旗津海岸公園的暗處獨自坐在機車上，被巡邏的員警發現可疑上前盤查，員警在謝男主動打開的機車置物箱內，發現一只少見的攻擊性武器「手指虎」，謝男一度辯稱是父親給他的，後來才坦承是自己買來防身，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例案送辦。

▲21歲的謝姓男子日前深夜在旗津海岸公園吃宵夜，被警方查獲少見的管制物品「手指虎」。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山分局旗津分駐所員警於1日凌晨3時許，巡經旗津區旗津三路海岸公園時，發現一名男子獨自坐在機車上，員警覺得可疑上前盤查。謝男面對員警詢問，表示自己正在吃消夜，也主動打開置物箱讓員警查看，沒想到卻發現少見的管制物品「手指虎」。

謝男還對員警表示，這手指虎是父親留給他的，而且已放置在車廂內2年未使用，但經過員警詳細詢問，謝男才坦承其實是自己在2年前購買，作為防身用途，員警表示，「手指虎」易造成人員嚴重損傷，屬於違禁管制物品。全案訊後移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局長陳奕良表示，「手指虎」不管是兩指或四指環，都足以造成重大損傷。持有者只要手指能夠套入，全手握緊，抵住掌心施力，揮拳時將致人於嚴重傷害，雖然近年來已較罕見，但仍是公告查禁物品，不論製造、販賣、出租、出借、持有等，販賣者將處3年以下徒刑、持有者則是1年以下徒刑。