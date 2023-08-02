全聯宣布4縣市暫停外送服務！沒颱風假別哭⋯小時達祭快閃優惠碼

▲北北基與宜蘭在8/3因颱風停班停課，全聯小時達宣布暫停外送服務。（資料圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

中颱卡努逼近，北北基、宜蘭等4縣市公布3日停班停課，「全聯小時達」也宣布今（2）日晚間11點起，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣門市暫停外送服務。而針對沒有停班停課的區域，則祭出限時折扣碼，撫慰上班族的心。

卡努來襲，各大量販超市在2日晚間8點後湧入採買人潮，更有不少消費者選擇以外送平台來採購生鮮、乾貨等物資，為防颱做準備。不過勞動部在稍早表示，外送平台業者於政府機關因天然災害宣布停止上班期間，應立即通知外送員停止外送服務，違反規定可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

而全聯福利中心也公布，「全聯小時達」於8/2晚間11點起，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣門市暫停外送服務。另針對8/3沒有停班課的地區，小時達祭出限時優惠，單筆訂單滿800元，輸入折扣碼【STORM100】則享現折100元的快閃優惠，撫慰上班族的心。

有讀者表示，2日晚間8點後使用foodpanda外送平台點購生鮮，但「等了90分鐘，還等不到」，後來更發現商品全都賣光了。隨後foodpanda APP也顯示，「抱歉，目前我們收到大量訂單，部分店家暫時無法接單」，並公告於8/3凌晨0點0分起，停止提供北北基、宜蘭地區的外送服務。

而UberEats則在北北基及宜蘭縣服務地區範圍公告，將於8/2晚間23:30起暫停外送，如卡努颱風停班公告解除將盡快恢復。

▼8/2晚間宣布颱風假後，foodpanda爆單，APP顯示「抱歉，目前我們收到大量訂單，部分店家暫時無法接單」。（圖／翻攝自foodpanda）