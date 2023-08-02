鮮肉同事看不懂「PDF存檔圖示」啥意思！他見正方形圖案秒流淚

▲PDF檔當中，用來表示「儲存」意思的圖案，是以前常見的磁片，不過年輕的同事已看不懂。（圖／翻攝臉書／盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK）



網搜小組／柯振中報導

上了年紀以後，真的會與年輕人產生代溝！近日一名網友分享，剛進公司的年輕同事操作PDF時，不明白為何儲存圖示是「正方形圖案」，讓他瞬間流了眼淚，而儲存圖示的圖標曝光後，也讓有了年紀的網友深有同感。

臉書粉專「盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK」分享，近日有個剛到職的22歲鮮肉同事，在他的指示下打開顧客的PDF，並執行翻譯作業。

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沒想到在操作的過程中，鮮肉同事突然詢問，「PDF的儲存圖示，為什麼要用一個正方形的圖案？根本看不懂。」而他看了一眼圖示，突然發現自己的眼角開始泛淚，似乎是明白了些什麼，「#默默地在考績表上畫一個X。」

▲這種磁片在1980年代至1990年代時相當常見，到2000年代仍有許多人會用到。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



從照片當中可以看見，PDF檔案當中的儲存圖示，是1980年代至1990年代之間十分流行的「磁片」，這種磁片可以用來儲存電腦的檔案，直到2000年代仍有許多人使用，不過隨著科技發展，已經逐漸被淘汰，目前的家用電腦當中，也難以再看到用來讀取磁片的軟碟機。

雖然僅僅是一個儲存的按鈕，卻包含了許多同齡人的回憶，不少人感嘆留言，「他不懂，這是時代的眼淚」、「天啊！為什麼我懂這個是什麼」、「哭著哭著就哭了」、「其實蠻好奇這個符號會不會哪天被改掉，畢竟真的已經很久以前了」、「時代的眼淚啊！！！他一定沒拉過上面的滑片」、「感覺這些留言的人，已經飄出了老人臭。」