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日警視廳道歉「弄丟3.5磁片」　年輕人秒問號：那是吉祥物嗎

▲▼磁碟片,磁片,3.5磁碟片,古董,科技。（圖／Pixabay）

▲日本警方丟失民眾個資，網友反全歪樓「怎麼還在用磁片」。（圖／翻攝自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

日本東京警視廳2021年12月27日宣布，他們把目黑區38名申請公宅的民眾資料弄丟了，儘管警局聲稱，未收到民眾個資外洩或遭盜用的通報，仍引發民眾質疑。消息經媒體報導後，立刻引發日本網友熱議，不過大家關注及驚訝的是，沒想到日本政府機構竟還在用3.5磁片儲存資料，相當震撼。

綜合日媒報導，東京警視廳2021年12月27日表示，他們遺失了儲存申請東京目黑區公宅申請人的2張3.5磁片，內有38名申請人的姓名、性別、出生年月日等多項隱私資料。磁片是目黑區公所暫時交給警視廳，委請警方協助確認申請者是否有黑道背景，直到目黑區公所要求歸還時，才發現磁片遺失。

針對此事，警方聲稱，未收到民眾個資外洩或遭盜用的通報，仍引發民眾質疑。消息經媒體報導後，日本網友熱議，不過大家關注及驚訝的是，沒想到日本政府機構竟還在用3.5磁片儲存資料。

▲▼《日本警察遺失3.5磁片事件》年輕藝人直呼沒看過 比起個資外洩大家更好奇怎麼還在用。（圖／翻攝自推特）

▲▼《日本警察遺失3.5磁片事件》年輕藝人直呼沒看過 比起個資外洩大家更好奇怎麼還在用。（圖／翻攝自推特）

▲日本網友回應。（圖／翻攝自推特）

也有網友說，「這則新聞的笑點應該是磁片，沒錯吧」、「比丟失更令人震驚的是還在用磁片」、「竟然是磁片，我還以為是假新聞」、「這是令和時代的磁片」、「某種意義上來說，現在磁片讀取器很少，這是用過時的設備對付網絡攻擊嗎？」

日本富士電視台晨間新聞節目報導此消息時，負責擔任評論員的藝人井上咲樂（1999年出生）就感嘆，「我一直不知道磁片是什麼，剛剛還以為是一種吉祥物呢」，另一名1991年出生的主播永島優美則說，「我最後一次用磁片，應該是20多年前吧，那時還在讀小學」。

其實日本政府使用古老電子產品，被日本網友嘲諷已不是第一次，除了磁片外，傳真機也經常被拿出來討論。其實時任日本行政改革大臣河野太郎曾嘗試，讓政府各部門改用電子郵件，但規定落實後卻收到近 400 份反對意見指「做不到」，最終只好妥協，允許各部門一定程度繼續使用傳真機。

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關鍵字：

磁片

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