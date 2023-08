巴黎又有精品店被搶！3匪持槍闖入　伯爵鑽錶損失至少3.5億元

▲巴黎伯爵錶(PIAGET)專賣店遭搶。(圖/路透,下同)



記者張方瑀/綜合報導

法國巴黎又發生精品店搶案,一間位於市中心芳登廣場(Place Vendome)的伯爵錶(PIAGET)專賣店在1日遭3名武裝劫匪闖入,搶走價值1000萬至1500萬歐元(約台幣3.5億元至5.3億元)的珠寶後逃逸。

根據《鏡報》報導,這起搶案發生在芳登廣場和平路(Rue de la Paix)的伯爵錶專賣店,當時有2名穿著西裝的男性、1名穿著裙裝的女性,在午餐時間持槍進入店內,拿著裝有消音器的槍脅迫店員。

調查人員指出,「商店裡的所有人都被迫趴在地上,然後劫匪命令一名員工打開展示櫥窗,還有一個放滿高價單品的盒子,接著就徒步逃跑,推測可能是騎乘機車離開。」目前店家估計損失約在1000萬至1500萬歐元,警方仍在追查劫匪中。

《路透社》指出,芳登廣場匯集許多高檔奢侈品牌,而這非該地區第一件搶劫事件,4月底時有一間寶格麗(Bulgari)珠寶店被搶走價值數百萬歐元的商品,還有一間香奈兒(Chanel)專賣店在去年5月也同樣被搶。

