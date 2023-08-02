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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野疑「特別預算花哪去？」　王世堅：勿造謠生事誤導社會大眾

▲▼王世堅出席台北市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

審計部7月29日公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，中央共補助地方5358億元，但各縣市的補助金額不一，引發爭議。對此，台北市議員王世堅2日透過臉書發文指出，特別預算都是當時朝野各黨於國會凝聚共識下通過的，若預算執行有人謀不贓，應該具體指出是哪一條預算執行出了問題並向檢調舉發，而非空口說白話、胡亂指控、造謠生事，誤導社會大眾。

王世堅表示，在野黨聲稱總統蔡英文執政7年2個月期間，國家債務增加了新台幣4350億，若比較自前總統李登輝執政以來的歴任總統，這數字已是最少的；且相較於前總統馬英九執政8年期間，國債增加了1兆5000多億，蔡英文政府對財政紀律之管控，已有長足的進步。

另對在野黨稱蔡英文執政期間國家稅收編列連年超徵，王世堅認為，蔡英文執政期間，經濟高度發展，股市ㄧ路長紅，民間企業之營業稅，證交稅均比會計單位預估大幅增加，而對於如此經濟亮麗成績，「在野黨竟政治操作、大作文章。」

王世堅表示，特別預算包括前瞻基礎建設、新冠紓困、購買新式戰機提升國防戰力等，這些特別預算都是當時朝野各黨於國會凝聚共識下通過的，面對史無前例的3年新冠疫情風暴，以及近幾年來中共軍機、艦在台海日日侵擾，軍事演習不斷，武力犯台與日俱增，他質疑「這些特別預算不需要嗎？有哪一條預算不是花在刀口上的？有哪一條不是人民迫切需要的？又有哪一條是爛帳？」

王世堅說，有在野黨人士質疑特別預算花到哪裡去，所有預算的執行，最後都有會計單位決算報告及相關單據可以調查，也有國會議員及監察院監督。若預算執行有人謀不贓，應該具體指出是哪一條預算執行出了問題並向檢調舉發，而非在這邊空口說白話、胡亂指控、造謠生事，誤導社會大眾。

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