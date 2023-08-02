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【廣編】eMOVING EZ-R上市限時優惠8／15止　入手價最低7萬有找

▲▼eMOVING EZ-R,電動機車,能源,優惠。（圖／業者提供）

▲EZ-R上市限時優惠起跑，入手價最低7萬有找。

【廣編特輯】

圖、文／中華汽車提供

eMOVING旗艦車款EZ-R將於8月15日全新上市，搭載全新動力系統，EZ-R能源效率提升至23.8 km/度。新車上市趁勢推出限時預購優惠，即日起至8月15日，凡於官方網站留下資料，購車時可額外獲得2,000元購車金，且同享上市時的優惠內容。搭配縣市補助，最低不到70,000元，高CP值將成為電動機車市場中最佳選擇。

EZ-R配有翡翠綠（ABS版限定）、曜石黑、鈦金白三色，結合獨特重機歐風外觀，全車系均使用皮帶傳動系統，馬達輸出可達28Nm，是目前同級車款中最大扭力表現。貼心配備除了實用的輔助倒車功能，更配有同級最大27.4L後置物空間，讓收納更輕鬆。此外，EZ-R也搭載了OTA線上更新，讓車主可以透過手機藍牙連線隨時隨地更新車輛。根據能源局能耗測試顯示，EZ-R能源效率來到23.8km/度，搭配上全車系標配的定速巡航功能，提供更長的續航里程與更舒適長途騎乘體驗。EZ-R上市前歷經一個月的道路駕駛測試及消費者試乘體驗，民眾對於EZ-R性能及操控表現都給予極高評價，為回饋大眾，加碼上市限時優惠，快前往登錄優惠（https://www.e-moving.com.tw/EZ-R）。

eMOVNG全車系也因夏日優惠廣受好評，宣布優惠延長，8月31日前凡購買微型電動二輪車Shine和Bobe、輕型電動機車EZ1或普通重型電動機車勁炫125任一車款，皆可享伊萊克斯A3空氣清淨機與濾網2件組（總價$12,900）或5,000元購車金二選一。

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eMOVING EZ-R電動機車能源優惠

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