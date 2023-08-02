天使輪沉沒600貨櫃漂海上引國安危機　檢方最新偵辦進度曝

▲天使輪「嚴重進水」沉沒畫面曝！船員緊急棄船逃。（圖／翻攝記者爆料網）

記者陳宏瑞／高雄報導

停泊於高雄港外海的帛琉籍貨櫃船天使輪上個月底因不明原因船身傾斜沉沒，船長於7月20日宣布棄船，船上19名船員獲救，而船上的1349只空貨櫃，其中約600只空貨櫃漂流於高雄、屏東外海，因為恐破壞商港設施、設備，或往來船隻，形成國安問題，檢察總長邢泰釗召集高雄檢方舉行專案會議後，達成26項偵查共識，將針對船隻的航海日誌與輪機日誌，與船員說法進行比對，以釐清沉船的的詳細原因。

天使輪船上的貨櫃自船隻沉沒後巳漂流到屏東東港、小琉球等海域，威脅航行船隻安全，且船上燃油有洩漏的疑慮，加上杜蘇芮颱風來襲和漢光演習等因素，讓外界擔心衍生國安問題。

▲天使輪沉沒畫面曝，船員棄船...貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」。（圖／翻攝自記者爆料網）

據了解，在高雄外海沉沒的天使輪前一站是大陸大連港，當時船身就有進水的情況，後來在大連港裝載一千多只空貨櫃準備前往歐洲，卻因船身重量變重，進水情況變嚴重，因此原本計畫到香港維修，但7月初行駛至高雄外海時，船艙進水情況加劇，不得不暫時泊船企圖找潛水人員搶修但沒有成功，後來又向高雄港申請緊急入港，也因溝通問題遭拒，最後才在外海沉沒。

▲天使輪沉沒畫面曝，船員棄船...貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」。（圖／翻攝自記者爆料網）

最高檢召集相關單位開會後，彙整資料認為天使輪的沉船過程還是有不少疑點，例如船員有更迭的情況，且船隻在傾斜8至9度時，船長就決定棄船，與一般輪船要傾斜15度以上，船長才會棄船的情況不同，也將會進一步約談船長進行釐清。

據指出，最高檢已要求雄檢盡速查扣航海日誌與輪機日誌，比對整個沉船過程是否與船長的說法相符，還有調派潛水人員潛入海底，調查船身是否遭人破壞？此外，對於天使輪的保險契約及保險數額也要進一步釐清有無詐保的可能。

▲天使輪上19船員被救上岸，目前都已被限制出境，靜待調查。（圖／記者賴文萱翻攝）

在國安問題方面，檢、警、調專案小組也找運安會、航港局釐清天使輪請求緊急進港時，是否已出現安全問題？如已嚴重毀損，船長是否通報等？目前全案依公共危險、海洋汙染防治法、商港法及船員法等罪偵辦，而天使輪上包括船長等19人均限制出境，等待司法的進一步調查。