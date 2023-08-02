　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天使輪沉沒600貨櫃漂海上引國安危機　檢方最新偵辦進度曝

▲▼沉沒畫面曝！天使輪「嚴重進水」船員緊急棄船逃，空貨櫃落海漂流。（圖／翻攝記者爆料網）

▲天使輪「嚴重進水」沉沒畫面曝！船員緊急棄船逃。（圖／翻攝記者爆料網）

記者陳宏瑞／高雄報導

停泊於高雄港外海的帛琉籍貨櫃船天使輪上個月底因不明原因船身傾斜沉沒，船長於7月20日宣布棄船，船上19名船員獲救，而船上的1349只空貨櫃，其中約600只空貨櫃漂流於高雄、屏東外海，因為恐破壞商港設施、設備，或往來船隻，形成國安問題，檢察總長邢泰釗召集高雄檢方舉行專案會議後，達成26項偵查共識，將針對船隻的航海日誌與輪機日誌，與船員說法進行比對，以釐清沉船的的詳細原因。

天使輪船上的貨櫃自船隻沉沒後巳漂流到屏東東港、小琉球等海域，威脅航行船隻安全，且船上燃油有洩漏的疑慮，加上杜蘇芮颱風來襲和漢光演習等因素，讓外界擔心衍生國安問題。

▲▼天使輪沉沒畫面曝，船員棄船...貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲天使輪沉沒畫面曝，船員棄船...貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」。（圖／翻攝自記者爆料網）

據了解，在高雄外海沉沒的天使輪前一站是大陸大連港，當時船身就有進水的情況，後來在大連港裝載一千多只空貨櫃準備前往歐洲，卻因船身重量變重，進水情況變嚴重，因此原本計畫到香港維修，但7月初行駛至高雄外海時，船艙進水情況加劇，不得不暫時泊船企圖找潛水人員搶修但沒有成功，後來又向高雄港申請緊急入港，也因溝通問題遭拒，最後才在外海沉沒。

▲▼天使輪沉沒畫面曝，船員棄船...貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲天使輪沉沒畫面曝，船員棄船...貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」。（圖／翻攝自記者爆料網）

最高檢召集相關單位開會後，彙整資料認為天使輪的沉船過程還是有不少疑點，例如船員有更迭的情況，且船隻在傾斜8至9度時，船長就決定棄船，與一般輪船要傾斜15度以上，船長才會棄船的情況不同，也將會進一步約談船長進行釐清。

據指出，最高檢已要求雄檢盡速查扣航海日誌與輪機日誌，比對整個沉船過程是否與船長的說法相符，還有調派潛水人員潛入海底，調查船身是否遭人破壞？此外，對於天使輪的保險契約及保險數額也要進一步釐清有無詐保的可能

▲▼高雄港1貨櫃船突進水！船長宣布棄船，19船員被救上岸1人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲天使輪上19船員被救上岸，目前都已被限制出境，靜待調查。（圖／記者賴文萱翻攝）

在國安問題方面，檢、警、調專案小組也找運安會、航港局釐清天使輪請求緊急進港時，是否已出現安全問題？如已嚴重毀損，船長是否通報等？目前全案依公共危險、海洋汙染防治法、商港法及船員法等罪偵辦，而天使輪上包括船長等19人均限制出境，等待司法的進一步調查。

ET快訊
快訊／電信業者史上最高！　台灣之星遭罰1600萬
23歲男遭鄰居抓去撞車　「家屬放棄急救」拔管亡！
快訊／台北中正堂旁驚悚墜樓！　男爆頭身亡
快訊／NONO「50萬元交保」！
LIVE／北北基宜警戒！　氣象局最新說明
快訊／17:30發布陸警！　卡努最新路徑出爐
直擊！　AV女優26人集體現身松機
股票淪壁紙！　散戶怒包圍地檢署
YouTube「百萬頻道」影片全不見！　媽媽社團大崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又是你！港男觀光來台淪車手　1個月2度穿女裝提款被逮

快訊／北投關渡宮中港碼頭驚見浮屍！　初判至少已落水3天

從連通道墜落　中華電信員工倒臥1樓死亡...疑為疾病所苦　

「年度天文大潮」來了！旗津出太陽卻淹水　水利局：20年最高位

行人闖紅燈被2機車連撞畫面曝　12天後死亡...法官認2騎士有肇責

花蓮男遭鄰居毆打「抓去撞車」　搶救2天拔管亡！家屬捧遺照淚崩

快訊／北檢複訊1小時！　NONO「50萬元交保」

快訊／台北中正堂旁驚悚墜樓　男躺中華電信1樓平台爆頭身亡

快訊／車主注意！新北大漢溪左岸堤外停車　今晚8點強制拖吊

摩鐵愛愛偷拍女子全裸影片　被要求刪除卻傳雲端！判刑+賠10萬

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

又是你！港男觀光來台淪車手　1個月2度穿女裝提款被逮

快訊／北投關渡宮中港碼頭驚見浮屍！　初判至少已落水3天

從連通道墜落　中華電信員工倒臥1樓死亡...疑為疾病所苦　

「年度天文大潮」來了！旗津出太陽卻淹水　水利局：20年最高位

行人闖紅燈被2機車連撞畫面曝　12天後死亡...法官認2騎士有肇責

花蓮男遭鄰居毆打「抓去撞車」　搶救2天拔管亡！家屬捧遺照淚崩

快訊／北檢複訊1小時！　NONO「50萬元交保」

快訊／台北中正堂旁驚悚墜樓　男躺中華電信1樓平台爆頭身亡

快訊／車主注意！新北大漢溪左岸堤外停車　今晚8點強制拖吊

摩鐵愛愛偷拍女子全裸影片　被要求刪除卻傳雲端！判刑+賠10萬

趙露思《偷偷藏不住》太紅！姐妹作引發選角暴動…傳「她被刷掉」

肯定侯友宜訪日超成功　朱立倫：反觀綠營陷退選「信賴危機」

又是你！港男觀光來台淪車手　1個月2度穿女裝提款被逮

莊瑞雄婉拒戰屏南　賴清德常會嚴肅「這席話」與會者愣住

日本人拍「台灣滷肉飯」教學片！PTT一票傻了：根本爌肉飯

快訊／北投關渡宮中港碼頭驚見浮屍！　初判至少已落水3天

從連通道墜落　中華電信員工倒臥1樓死亡...疑為疾病所苦　

卡努颱風遇年度大潮！　第十河局：淡水河低窪地區慎防淹水

今夏限定！15米巨大「鯊西米」現身高流　蜜柑站長俏皮趴上輕軌站

型男主廚看不出年過半百！早晚一杯保持行動力　收服吳秉承最挑剔的味蕾

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

社會熱門新聞

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

彫博向鳳梨道歉　喊話保母：差不多就可以了

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

即／NONO移送北檢複訊　1男衝現場怒罵：人渣

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

26歲女駕駛拋飛國道　遭後車輾斃　

彫博認了抽K！不捨愛女「骨灰還留房間」

最辣輔導長親密片外流源頭成謎　2軍人否認檢方簽結

即／基隆汽機車擦撞！女騎士遭拖行10公尺不治

快訊／多名受害女子提告！NONO到案已完成偵訊

即／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲童墜魚塭亡

台南善化男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

生子就送房！她挺孕肚控「台南小開騙婚落跑」　離別信曝光

更多熱門

相關新聞

天使輪又現油汙！零星帶狀油花漂海上

天使輪又現油汙！零星帶狀油花漂海上

帛琉籍貨櫃船「天使輪（Angel）」上月沉沒在高雄外海，海保署持續以無人機監視沉船附近水域，結果今天上午發現出現1處零星的帶狀油花，立即調派桃油3號、臺勤306號等船隻出勤並完成油汙清除作業。另外，海事工程公司也於今（1）日，派潛水員下水針對機艙及疑似破損的加油管線，完成初步堵漏作業，2日也將再派潛水人員下水進行堵漏加固。

天使輪600貨櫃+油汙海上漂！　船東遭開罰90萬元

天使輪600貨櫃+油汙海上漂！　船東遭開罰90萬元

「天使輪」上僅一個貨櫃未沉沒海底

「天使輪」上僅一個貨櫃未沉沒海底

杜蘇芮強風狂吹　天使輪漂流貨櫃卡橋下

杜蘇芮強風狂吹　天使輪漂流貨櫃卡橋下

天使輪沉沒　檢警約談航務人員

天使輪沉沒　檢警約談航務人員

關鍵字：

天使輪600貨櫃國安危機檢方偵辦進度

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面