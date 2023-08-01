天使輪沉船「600貨櫃+油汙」海上漂！　船東遭開罰90萬元

▲天使輪沉沒畫面曝光，貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」。（圖／翻攝自記者爆料網）

文／中央社

最高檢察署今天表示，帛琉籍貨櫃船「天使輪」高雄港外海沉沒導致約600只空貨櫃漂流，已與高雄地檢署、高雄高分檢共同召開專案會議，並在會議中達成26項偵查共識。

最高檢日前指出，7月20日上午停泊於高雄港外海的帛琉籍貨櫃船「天使輪」因不明原因船身傾斜沉沒，船長宣布棄船，船上19名船員於同日中午獲救，此船原載有1349只空貨櫃，其中約600只空貨櫃漂流於高、屏外海，恐造成商港設施、設備或往來船隻毀壞等情形。

針對「天使輪」沉沒導致600只空貨櫃漂流，最高檢察署上月已蒐集資料進行分案及研議，此案是否涉及刑法第184條第1項及第3項、刑法第185條第1項公共危險罪；商港法第65條之2第1項；海洋污染防治法第40條第1項；船員法第76條等嫌疑，並發交高雄地檢署調查，將調查結果陳報最高檢察署。

▲天使輪漂流貨櫃卡沿岸載浮載沉。（圖／記者賴文萱翻攝）

最高檢今天發布新聞稿指出，檢察總長邢泰釗昨天與台灣高等檢察署高雄檢察分署、高雄地檢署一同召開專案會議，並就背景事實釐清、偵查作為建議（包含證物鑑定、人員訊問）、相關事項等3大類達成26項偵查共識，並發交雄檢參酌辦理。

事發後，高雄港務分公司進行打撈作業，派出空拍機搜尋、定位，並全面檢查船體封堵滲油點。另外，海委會日前依違反海洋污染防治法對船東開出2張罰單，共計裁罰新台幣90萬元。