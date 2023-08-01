天使輪又現油汙！海上驚見零星帶狀油花　急派潛水員下水堵漏

▲天使輪零星帶狀油花漂海上，急派潛水員下水堵漏。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪（Angel）」上月沉沒在高雄外海，海保署持續以無人機監視沉船附近水域，結果今天上午發現出現1處零星的帶狀油花，立即調派桃油3號、臺勤306號等船隻出勤並完成油汙清除作業。另外，海事工程公司也於今（1）日，派潛水員下水針對機艙及疑似破損的加油管線，完成初步堵漏作業，2日也將再派潛水人員下水進行堵漏加固。

針對天使輪海面油汙的監控及除污部分，依據今日港務公司5處固定觀察點、海洋局所轄9處岸際漁港觀測點，及海巡署所監控南星灣至中芸漁港周邊岸際，均無發現油污情事。海域監測部分，除海保署上午以無人機監視沉船附近水域，發現1處零星帶狀油花，其餘海域巡視均未回報有油污情形。

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▲港務公司董事長李賢義持續坐鎮應變中心督導最新處置情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對該處油污，海保署及港務公司於接獲通報後，立即調派桃油3號、臺勤306號等船隻出勤並完成油汙清除作業，為應付可能再度發現油污洩漏情形，另調派麥寮海洋號、明亮3號、明亮5號、大林1號、大林9號、穩通1號、華山號及永通16號等船舶於沉船周邊待命。

有關沉船油艙堵漏部分，海事工程公司已於今日派潛水員下水，針對機艙及疑似破損之加油管線，完成初步堵漏作業，2日將再派潛水人員下水進行堵漏加固。

另外，港務公司也將於2日上午邀集海保署、海巡署、航港局、台南市環保局、高雄市海洋局、高雄市環保局、屏東縣環保局、海歷公司等相關單位召開船體殘油移除計畫審查會議，以利船體殘油抽除作業進行。

▲▼鳳鼻頭漁港港內貨櫃吊掛移除作業。（圖／記者賴文萱翻攝）





至於沉沒貨櫃是否礙航及影響航安？港務公司表示，截至今日下午5時為止，利用多音束側掃聲納搜尋，已完成鳳鼻頭漁港、中芸漁港、高雄港一港口水域及航道搜尋，均未發現任何異狀，目前正進行港埔漁港水域與航道搜尋，也未發現任何異狀。

經應變中心會議決議，2日測量船將依序搜尋高雄港二港口、中芸漁港沿岸及南星灣周遭水域，而航港局也會於2日開始進行大鵬灣、東港、小琉球航道及鹽埔漁港等周遭水域搜尋，以確保航行安全。

有關礙航貨櫃移除部分，截至今日下午4時，港務公司已將沉沒於鳳鼻頭漁港港內2只貨櫃完成吊離，而鳳鼻頭漁港港外1只沉沒貨櫃，因今日海面有湧浪暫無法進行吊撈，但觀察其坐底於約14公尺深海床，暫不影響漁船航安，將於海氣象允許時，立即進行貨櫃吊離作業。