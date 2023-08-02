長太帥？白衣男早餐店用餐「遭強吻」　事後報警：根本不認識她

▲白衣男子在早餐店用餐，卻突遭一名陌生女子強吻。（圖／翻攝自瀟湘晨報微博）

圖文／CTWANT

大陸一名長相帥氣的年輕男子，獨自在公司附近的早餐店用餐時，突然遭到一名陌生女子強吻，他轉頭嚇壞當場傻住，對方則是在強吻後就快速離去，男子事後到警局報案，並自行請早餐店查閱監視器後，發現清楚拍下女子犯案過程，她穿越人群直奔帥哥前去，並在強吻對方後跑走。

陸媒《瀟湘晨報》報導，一名帥哥上班族在7月31日上班前，到附近早餐店用餐，沒想到一名短髮女子穿過其他客人，走向店內最角落強吻這名帥哥後離去。帥哥當下轉頭看傻，因為他根本不認識對方。受害帥哥坦言，一開始被搭肩時，因早餐店很多同事，所以以為是認識的人，直到被強吻轉頭才發現不對。

▲男子像平日一樣坐在早餐店最角落的地方。（圖／翻攝自瀟湘晨報微博）

▲一名短髮女子穿過人潮直接走到坐在最裡面的男子處。（圖／翻攝自瀟湘晨報微博）

▲女子先是把左手搭在白衣男子肩膀，隨後親了男子一下轉身離開。（圖／翻攝自瀟湘晨報微博）

他向媒體表示，他隨後報警，但警方卻連報案單都沒給他，只叫他回家等通知，因此擔心被吃案。這起事件透露報導後，也引起不少討論，不少人想要看該名男子長相，並認為影片中女子穿越那麼多人來找他，肯定是認識該名男子的人。

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