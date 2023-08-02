男友看上閨蜜！少年愛太深幫下藥　害她遭逼喝汽油虐12小時

記者黃翊婷／綜合報導

任姓男子與陳姓少年（16歲）是情侶，他卻對伴侶的女閨蜜A心生愛慕，竟要求伴侶幫忙下藥，意圖性侵A女，期間還持馬克杯打頭、磨刀棒戳胸、逼喝汽油，但因為A女不斷反抗，最終並未得逞。桃園地院法官審理後，依以藥劑共同強制性交而凌虐未遂罪，判處任男有期徒刑4年。

▲陳姓少年為了滿足男友，竟答應協助對閨蜜下藥。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，任男明知A女是伴侶的同齡好友，卻因為心生愛慕，意圖與A女發生性行為；陳姓少年知道後，由於深愛著任男，便答應協助，並於2020年5月9日上午邀約A女前來租屋處喝酒聊天，讓對方喝下加入安眠藥的酒，等到人出現暈眩、嗜睡的狀況時，再佯稱任男要給予驚喜，要求A女背對著趴到床上，同時以口罩遮住眼睛。

陳姓少年安排好一切之後，隨即打電話通知在屋外等候的任男進來。然而，此時A女還有意識，任男見狀竟拿起馬克杯打到A女頭破血流，接著又以磨刀棒毆打四肢關節、戳擊胸部及大腿內側；更誇張的是，他還以變聲器對A女提出3個選項，分別為發生性行為、殺光A女身邊所有人、用沾滿汽油的毛巾塞入口中10分鐘。

A女不願受辱，選擇第3個選項，但又因為無法忍受口中的汽油味而吐掉毛巾，結果竟遭任男強灌汽油。由於A女不斷反抗，任男最終並未達成目的，但在長達12個小時的施虐過程中，陳姓少年都在一旁，甚至曾上前協助叫A女抬頭、用皮帶綑綁手腳。

A女逃過一劫，返家之後立刻將上述遭遇告知家人，接著前往醫院驗傷，診斷出受有頭皮擦傷及挫傷、四肢多處瘀挫傷、頸部挫傷、右前額挫傷等傷害。

任男挨告之後坦承確實曾與陳姓少年共謀，邀請A女來家中再施暴，但矢口否認下藥，也沒有想要發生性行為的意圖，「我平時只有叫陳姓少年幫我保管藥品，但是沒有指示下藥，也沒有叫A女喝汽油。」不過，陳姓少年明確指證，安眠藥就是任男提供的，也有指示要加入酒精飲料中。

桃園地院法官認為，按照一般經驗法則，如果任男是因為經常頭痛才會隨身攜帶安眠藥，理應放在自己攜帶的包包之中，方便隨時取用，而不是交給他人保管，萬一頭痛發作，他還得先聯繫陳姓少年才能拿到藥物，此舉顯然與常理不符。

法官接著指出，任男聲稱沒有意圖性侵A女，但他曾多次嘗試脫去A女衣物，還用磨刀棒等物品碰觸私密部位，行為舉止明顯與他自己的說詞，最終不採信他的說詞，考量到他已在案件辯論終結後與A女達成和解並賠償損害，因此依以藥劑共同強制性交而凌虐未遂罪，判處任男有期徒刑4年，全案仍可上訴。

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