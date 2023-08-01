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Live／卡努暴風圈恐周四觸陸！1縣市有機會「颱風假」　最新路徑曝

記者閔文昱／綜合報導 

6號中度颱風「卡努」（Khanun）持續逼近，中央氣象局1日晚間8時30分針對台灣北部海面及東北近海發布「海上颱風警報」，預計周四至周五(3日～4日)距離台灣最近，並碰到北部陸地，屆時北部及中南部山區將有局部大雨發生的機率，其中新北市在周四不排除達到停班、停課標準。

根據氣象局最新資訊，中度颱風卡努1日晚間8點的中心位置在北緯25.2度，東經128.0度，即在台北的東方約650公里之處，以每小時12公里速度，向西北西轉西進行，對台灣北部及東北部海面將構成威脅，1日晚至2日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，另外基隆北海岸、恆春半島沿海及蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風，提醒民眾注意。

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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▲卡努颱風接近台灣時將達中颱上限強度。（圖／翻攝NOAA） 

氣象局預估，2日受颱風外圍環流影響，水氣持續增多，環境是偏北轉西北風，基隆北海岸及北部地區有不定時的短暫陣雨，中南部地區及澎湖、馬祖也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；氣溫方面，預測各地高溫普遍為31至33度，東半部局部地區溫度可能會再更高一些。

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

到了周四、周五(3日、4日)為颱風最接近台灣的時段，颱風外圍環流影響，基隆北海岸及北部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；北部地區及中南部山區降雨較持續而明顯，並有局部大雨發生的機率；周四東部及東南部地區因位在背風側，應注意有出現局部焚風的可能，午後山區有局部短暫陣雨。

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局）

▲卡努路徑有稍微西偏。（圖／中央氣象局，下同）

另外，周六至下周二(5日至8日)為西南風環境，中南部降雨範圍擴大且較持續，有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局）

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