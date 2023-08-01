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Live／「大眼卡努」海上警報發布！2天大轉彎　暴風圈70%掃大台北

記者許力方／台北報導

今年第6號中度颱風「卡努」（Khanun）走向詭譎成謎，並將在2天後從台灣北邊大轉彎，大台北地區遭暴風侵襲機率60%以上，基隆高達70%，受颱風外圍雲系影響，今天（1日）北台灣已經開始出現雨勢。中央氣象局預報，颱風將於3、4日（周四、五）最接近，暴風圈距離東北角陸地非常靠近，若路徑再往西偏或暴風半徑擴大，也有機會發布陸上警報，今晚8時30分已經先行針對台灣北部海面、東北部海域發布「海上颱風警報」。

受卡努影響，氣象局今晚8時也發布「陸上強風特報」，影響區域：基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼綠島，將有9至10級強陣風。另外也發布「大雨特報」，影響區域：基隆北海岸、台北市山區、屏東縣山區，今晚至明日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，今晚屏東山區也有局部大雨發生的機率。

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

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氣象局預報員徐仲毅稍早表示，卡努目前距離台北約700公里，颱風眼清晰，暴風半徑接近正圓形，還有機會稍微增強，未來將往西北西朝東北部外海前進，之後迴轉遠離，預計3日到4日上半天離台灣最近，暴風圈非常靠近東北角陸地，若路徑往西偏移或暴風半徑擴大都可能觸陸，因此仍不排除發布陸警，預估在4日下半天到5日遠離。

卡努路徑詭譎，氣象局指出，颱風外圍環流今天在台灣帶來北風、西北風，北台灣已經先一步感受到陣陣雨勢，預計未來卡努會在東海南部（台灣東北方向洋面上）速度慢下來，接著轉彎，這段時間開始，西北風慢慢轉西南風，看似遠離實際上卻是「中南部的雨才要開始」。

根據氣象局觀測，中颱卡努今晚8時的中心位在台北東方約650公里海面上，加速以時速12公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級暴風半徑280公里，10級暴風半徑稍微擴大至100公里。

▼卡努颱風眼清晰，走向詭譎2天後將大轉彎。（圖／中央氣象局）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝tropicaltidbits）

▼卡努逼近北部轉彎，防局部大雨。（圖／NCDR）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▼卡努轉彎時暴風圈逼近東北角陸地，氣象局不排除發布陸警。（圖／中央氣象局）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝tropicaltidbits）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝tropicaltidbits）

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