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香港動漫展驚見女Coser洩春光！沒穿內褲上陣「祕密森林」全露出

香港動漫展太情色？攝影師驚見女Coser沒穿內褲上陣，「祕密森林」洩春光。（翻自lihkg.com）

▲香港動漫展不少女Coser打扮相當大膽。（翻自lihkg.com）

圖文／鏡週刊

香港於7月28日至8月1日舉辦動漫展，現場聚集不少Coser表演與動漫迷們，不過就有攝影師驚見，有的女Coser打扮相當大膽，甚至疑似沒穿內褲就上陣，讓下體「祕密森林」一覽無遺，也讓不少網友質疑：「到底是參加動漫展？還是成人展？」

有一名參加該展覽的網友，近日到現場拍攝，但該名網友驚訝地指出，一般參加動漫展的女Coser們，雖然有不少人打扮性感，但一定會加穿丁字褲或底褲來「防露」。不過這一次該名網友就發現，親眼看到一名女Coser的下體幾乎是露出「祕密森林」，認為她完全沒有穿底褲或內褲就上陣。

白衣女Coser疑似沒穿底褲就上陣。（翻自lihkg.com）

▲白衣女Coser疑似沒穿底褲就上陣。（翻自lihkg.com）

有網友直呼「到底是看動漫展還是成人展」。（翻自lihkg.com）

▲有網友直呼「到底是看動漫展還是成人展」。（翻自lihkg.com）

隨後該名拍攝者上傳他在現場拍攝到的畫面，引發許多網友討論，就有網友直呼：「這到底是動漫展？還是成人展？」另外也有網友認為拍攝者大驚小怪，還有人說：「我覺得這樣穿沒問題啊！」、「這是穿衣自由。」、「Coser懂得！」

現場其他Coser。（翻自lihkg.com）

▲現場其他Coser。（翻自lihkg.com）

香港動漫展吸引不少年輕民眾參加。（翻自lihkg.com）

▲香港動漫展吸引不少年輕民眾參加。（翻自lihkg.com）

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