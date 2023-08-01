藍營批陳吉仲「最不適任」　綠黨團列政績反擊：放台灣農業一條生路

▲農業部部長陳吉仲出席「農業部揭牌儀式暨部長布達典禮」。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院農委會今（1日）正式升格農業部，稍早舉行揭牌典禮，首任農業部長陳吉仲大雨中接下任命令，對於在野陣營質疑陳吉仲不適任，民進黨團回應，陳吉仲任內推動多項改革，包含阻擋非洲豬瘟、口蹄疫拔針、農民保險、退休制度等，也為農委會升格付出許多心血，拜託藍白兩黨行行好，放台灣農業一條生路，讓農業可以繼續改革往前走。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，農委會升格為農業部是過去農民運動的期待，總算今天要揭牌了，很多藍軍認為陳吉仲只會大撒幣，但當全世界對非洲豬瘟傷透腦筋時，陳吉仲親力親為，口蹄疫拔針也是很大建樹，還有農業保險法、農民健康保險條例、退休制度等等，對農民來講是很大福音。

莊瑞雄指出，對於陳吉仲過去作為表示肯定，成果大家都看得見，過去朝野都認同這些政策，怎麼會到了選戰就說是大撒幣、不適任？這些是真正嘉惠農民，且遠洋漁業黃牌拿掉、豬拔針後也可以出口了，過去政府做不到，陳吉仲做到了，應該給他掌聲，希望他接任後有更多作為。

對於農委會升格，民進黨立委洪申翰表示，從90年代以來，每任政府都曾經想為農委會升格努力過，也包含國民黨。馬政府時代也希望農委會升格，陳吉仲過去幾年為升格改制做很多努力，因此上個會期農業部改組最後順利通過。

洪申翰指出，過去國民黨的農委會主委也想要升格，陳吉仲在這件事情功不可沒，希望國民黨不要為選情抹黑，如果真的不贊成改組農業部，上個會期就應該提出。

洪申翰直言，國民黨、民眾黨的批評完全基於政治考量，是不是想把台灣農業拉回張榮味主導的舊時代、想要拒絕改革？不要再把自己的政治利益藏在這麼重要歷史事件後，拜託藍白兩黨行行好，放台灣農業一條生路，讓農業可以繼續改革往前走。

民進黨團幹事長劉世芳表示，國民黨團舉辦記者會稱大撒幣，請問是針對台灣農業嗎？陳吉仲在主委任內推出的各項政策表示對農民重視，如果大撒幣是照顧到農民，難道不該舉雙手贊成嗎？不要用狹隘政治眼光看待台灣農業制度。