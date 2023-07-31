超過1.3萬人投票！　台灣人最愛國片金句出爐

▲LINE推出我最愛的台灣電影票選活動。（圖／國影中心）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣人愛看電影，但有哪些是永遠留在心裡忘不掉的名場面呢？根據LINE TODAY於6月14日至7月7日期間進行的線上票選結果顯示，台灣人最愛的台灣電影台詞金句排行榜，以上映15年、創下台灣電影票房奇蹟的《海角七號》告白名言「留下來，或者我跟妳走」榮登冠軍。

除此之外，調查也發現，台灣人偏好的電影類型，第一名是歡樂的「喜劇片」，接續為燒腦的「懸疑推理片」與引人入勝的「劇情長片」。此次調查超過1.3萬名影迷參與投票，包含帶動台式浪漫的《當男人戀愛時》、勇奪金馬5項大獎的《陽光普照》、從台灣紅到韓國的《想見你》等人氣大片，都在角逐名單之內。

▲國片金句排行。（圖／LINE）

在26部經典國片的競爭之下，最終由上映15年、橫掃5.3億票房的超強國片《海角七號》榮登冠軍，男主角阿嘉對友子的告白名言：「留下來，或者我跟妳走」榮登台灣人最愛國片台詞Top 1。此外，重現白色恐怖時期的懸疑驚悚片《返校》，則以令人不寒而慄的台詞：「你是忘記了，還是害怕想起來？」奪下第2名；第3名則是掀起校園愛情電影風潮的《那些年，我們一起追的女孩》，主角柯景騰在大雨中，對沈佳宜說的：「我就是笨蛋啦！大笨蛋才能追你那麼久」，早已成為青春戀愛金句的代名詞。

LINE TODAY也宣布攜手專注台灣電影修復推廣的「國家電影及視聽文化中心」，推出「我最愛的臺灣電影：劇情長片」票選活動與內容策展，希望透過雙方的影響力帶動更多民眾一起關注支持台灣電影。