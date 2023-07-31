高雄輕軌施工「生意掉3成」　餐廳推新菜色拼買氣

▲輕軌附近的餐廳推出新菜色拼買氣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄輕軌路網邁入「最後一哩路」即將結合成圓，目前大順路段正在加緊趕工，但除了交通擁塞外，輕軌施工沿線不少商家的生意也受到波及，一家位於家樂福鼎山商圈的燒烤店「生意掉了3成」，但店家逆向思考，反而利用機會推出更多的新菜色，希望讓嚐鮮的客人有新選擇，也卡位輕軌完工後的商機。

疫情過後，不少餐廳服務業迎來民眾的「報復姓消費」，生意火爆，但高雄輕軌的施工沿線商家卻沒這麼幸運，高雄炸蛋炒飯創始店「阿州海鮮燒烤」就位在家樂福鼎山店的隔壁，原本也是期待疫後商機，沒想到卻遇到輕軌大順路段的施工，而讓生意大打折扣。

▲輕軌附近的餐廳推出新菜色拼買氣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

業者楊宗保表示，輕軌大順路段今年2月施工以來，每月都是赤字，5月更賠了20多萬，有時「員工比客人還多」，7月業績與去年同期相比也下滑3成，「比疫情期間還慘」，但為了將來的商機，店裡的師傅不停下腳步，不斷研發新菜色。

▲輕軌附近的餐廳推出新菜色拼買氣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

「危機就是轉機」阿州燒烤的主廚、人稱「阿州師」的吳耀州卻趁這一段時間，推出將近10道新菜色，其中沙鍋魚頭、水煮魚、紅糟鰻、煙燻拼盤、寶塔肉料理方式也有獨創性，就連海鮮粥也是讓人驚艷，一碗接一碗欲罷不能。

「阿州燒烤」的招牌菜色就是把平淡無奇的炒飯加上煎蛋，獨創名聞遐邇的「炸蛋炒飯」，不但考驗炒飯的手藝，雞蛋也要煎得恰到好處，鋪蓋在炒飯上氣勢十足，煎蛋爆漿的畫面更是療癒，加上炒飯一起入口更勝山珍海味。

▲輕軌附近的餐廳推出新菜色拼買氣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

「阿州師」不以此為滿足，經常會心血來潮，將創意融入原本的菜色，研發更多層次的口味。以沙鍋魚頭為例，新鮮的鮭魚頭大火烤到酥脆，搭配「阿州師」秘製的白菜滷燉煮後鋪上蛋酥，鮭魚肉夾雜浸泡過湯汁的蛋酥，每口咬下去都會有不同層次的美味；而最近流行的水煮魚，「阿州師」研發的秘制高湯，以純熟的技術將魚的鮮甜鎖在肉裡面，每一種材料經過精心調配，形成一個獨特的湯底，讓每一口魚肉都充滿豐富的麻辣風味。