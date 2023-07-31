2023南投藝術旅圖展8／9登場　跟白爛貓一起遊南投還可抽iPad

▲「貼圖白爛貓遊南投」藝術旅圖展8月9日起將在南投福興溫泉遊客中心登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假走完一半仍有精彩活動接力登場：「2023南投藝術旅圖展」自8月9日起展出當紅貼圖「白爛貓遊南投」系列等，並邀請7位貼圖與漫畫繪師創作，與南投風景地貌結合，呈現出獨具特色的觀光主題。

南投縣政府今天舉辦活動記者會，副縣長王瑞德表示，用創意與文化設計推廣南投觀光旅行，是縣府努力的目標，這次南投藝術旅圖展絕對是設計與創意兼具；屆時會場埔里福興溫泉遊客中心展區不僅將展示白爛貓貼圖，還提供各種有趣的互動體驗：參展遊客可與白爛貓一起釣魚，或朝聖埔里大佛、求隻幸運籤回家，每位入場遊客於8月9日起至9月24日的展期間可獲得白爛貓遊南投系列主題限量明信片。

縣府指出，為增添更多樂趣，特和亞洲插畫協會、台灣漫畫工會等7位知名畫師合作，透過插畫創作，將南投7大觀光軸線擬人化，打造生動有趣的角色：例如「茶香工藝軸」，由畫師希齊繪製俏皮可愛的茶葉少女，而出身南投的漫畫家阿姆羅則以在地邵族的服飾搭配日式粗獷漫畫人物風格，創造「日月潭觀光軸」主角，各軸線的形象設計將成為展區一大亮點。

縣府也同時推出7大觀光軸線旅途集點活動：民眾觀展後只要前往南投7大觀光軸線指定景點及合作商家參訪，即有機會獲得最新iPad及南投知名商家推出的伴手禮贈品，相關訊息可注意「樂旅南投」臉書粉專。