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接首任農業部長　陳吉仲：繼續拓展農政業務與創新

▲▼農委會主委陳吉仲 立法院經濟委員會 農保法 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會8月1日改制為農業部，現任主委陳吉仲將接任部長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

農委會將在8月1日改制為農業部並正式掛牌，行政院稍早宣布由現任主委接任農業部長，陳吉仲則表示，農業部成立後，會在新農業基礎上，更全面照顧農漁民，強化因應內外在環境挑戰、拓展農政業務與創新，將率領農業部所有同仁與所有農漁民朋友，一起壯大台灣農業與永續發展。

陳吉仲今天到花蓮勘災，對於接任農業部長，陳吉仲表示，將率領農業部所有同仁全力以赴達成目標，不忘初衷，與所有農漁民朋友，共同打拼壯大台灣農業的行列，帶動台灣農業永續發展。

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陳吉仲指出，自2016年蔡英文總統就任後，施政一直是以「提高農民所得」和「確保糧食安全」為目標，為解決長期以來的農業結構性問題，農委會努力推動「新農業政策」。七年來，「新農業政策」帶來台灣農業升級轉型成效，為良好的從農環境及農業永續發展奠定根基，並且達到有效提升農家所得。

農業部8月1日成立，陳吉仲表示，會在新農業基礎上，更全面照顧農漁民，繼續強化因應內外在環境挑戰、拓展農政業務與創新，同時還有四個重要的組織創新，包括成立動物保護司以提升我國動物福利、照顧寵物並接軌國際，完善動物保護行政體系，建構友善動物的環境；成立資源永續利用司，以2040農業淨零為目標，全面啟動氣候變遷調適策略，確保糧食安全的農業永續發展。

陳吉仲也說明，成立林業及自然保育署後，會強化棲地、物種與生態地景保育，創造更多森林及自然碳匯，確保生物多樣性完整；成立農村發展及水土保持署，另透過建構永續發展的農村環境與建設，以促進農村更新與整體規劃，打造韌性永續的農村。

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