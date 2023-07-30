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幕後／金溥聰刀刃小雞「扮黑臉」、朱立倫白臉　拼藍白合叫牌權

▲▼朱立倫、金溥聰。（圖／記者屠惠剛、許靖騏攝）

▲國民黨主席朱立倫、侯友宜競辦執行長金溥聰。（圖／記者屠惠剛、許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

侯友宜競辦執行長金溥聰近日頻頻揮刀向黨內，更稱不知何謂黨主席朱立倫口中的「執政大聯盟」？令外界視為藍營內部分裂難解。不過，有鑑於下架民進黨是在野陣營共識，唯有整合成一組候選人，才有機會達成目標，藍營黨務人士指出，金溥聰正扮黑臉、朱立倫則扮白臉，彼此分進合擊提高日後藍白合籌碼，以便掌握在野整合叫牌權。

民進黨執政邁向第8年，歷次民調均有超過5成民意希望政黨輪替，在野陣營遂將「下架民進黨」當作口號。朱立倫從去年九合一大選勝選之夜，便喊出「非綠大聯盟」；723全代會也予以重申，並強調未來若重返執政，更要組成「執政大聯盟」。

侯友宜的操盤手金溥聰卻表示，「如果加入（非綠大聯盟）的話，國民黨會被吃掉，所以不能讓這個大聯盟發生。」金解釋，國民黨要有大黨的黨格跟黨魂，侯不可能做副手，最壞打算就是「挺著胸膛倒下去」。侯競辦也聲明，現階段策略是「攘外必先安內」，嚴正駁斥可能「換侯」的雜音或與其他陣營接觸。對此，外界解讀為金、朱不同調。

▲▼ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

▲金溥聰的選戰策略近期飽受外界兩極議論，國民黨內也出現雜音。（圖／記者許靖騏攝）

不過，黨務人士澄清，金溥聰是在扮黑臉，與朱立倫扮白臉「分進合擊」，以提高日後藍白合籌碼。確實，金專訪時就說過：「只要黨內支持度回到正常，侯友宜民調理應上升，屆時就算要談合作，也不至於被嫌棄」。換言之，金不排斥在野合作，只是認為應先提升侯的民調，以掌握叫牌權。至於金拍板「攘外必先安內」，黨務人士說，朱對此沒意見，「因為極少數存有二心的小雞本來就該教訓一下了」。金自己也說過，跟朱的溝通完全沒問題。

儘管在野陣營對於總統選戰的合作條件未臻成熟，但在立委選戰方面，黨內人士強調：「藍白合絕對沒問題」，雙方幕僚溝通順暢。舉例而言，早先白委吳欣盈考慮投入台中第二選區，但後來決定不與前藍委顏寬恒競爭；前白委蔡壁如表態投入台中第一選區，藍營也拍板不提名參選人。朱立倫本人並釋出善意，稱在野團結是共識，立院黨團許多議題要在野合作；幕僚間的溝通，還有立委選區都不要親痛仇快，只要「堆疊善意」，終將水到渠成。

放眼未來在野整合，藍營人士觀察，侯友宜民調拉不拉得起來是關鍵，尤其藍白具有此消彼長的連動關係，一旦侯民調起來，柯文哲民調勢必下滑。至於郭台銘後續會否獨立參選？該人士坦言，整合郭是現在朱立倫最棘手難題；但他也評估，一旦侯聲勢鵠起，郭參選到底的可能性也會降低。

藍營人士因此表示，黨中央現階段不適合出重手教訓那些跟在野陣營接觸的黨內人士，以便保留侯友宜氣勢回升之後，他們都能歸隊的轉圜餘地。眼前當務之急，就是儘速在2、3個月內提升侯的民調，正如朱立倫所言，「自己強最重要」。

▲▼國民黨全代會 侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯友宜自己要強最重要。（圖／記者屠惠剛攝）

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