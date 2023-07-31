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改良式獵具奏效　林管處影像首見證黑熊

▲▼ 鄒族與嘉義林管處齊心推動狩獵自主管理 。（圖／嘉義林務局提供）

▲嘉義林管處至嘉義縣鄒族獵人協會宣導改良式獵具。（圖／嘉義林務局提供

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處輔導嘉義縣鄒族獵人協會參與臺灣黑熊生態服務給付計畫，今年6月獵人協會在阿里山鄉特富野山域架設的紅外線相機，成功拍攝到臺灣黑熊，影像中黑熊踩到改良式獵具但沒有被套住，這也是首次拍攝到改良式獵具成功防範黑熊誤捕的影像紀錄。

嘉義林管處處長張岱表示，本次紀錄發現臺灣黑熊在阿里山特富野地區出現，屬於中低海拔山域，顯示黑熊開始出現在淺山。這次拍攝到國內第一起臺灣黑熊觸動改良式獵具，但卻未因此受困，證明改良式獵具確實可避免誤捕黑熊。

林務局近年來提供山區農友及原住民族獵人換發改良式獵具，套索踏板規格直徑小於12公分，且踏板可設定壓力值，不但防止黑熊踏入，也可避免誤捕腳掌較小且體重較輕之幼獸或小型食肉目動物。嘉義林管處已於阿里山鄉推廣換發145組改良式獵具，並鼓勵有需求的農友及獵人到嘉義林管處或工作站申請換發，也會持續與原住民社區、獵人組織公私協力攜手合作，建構臺灣黑熊友善家園。

▲▼ 鄒族與嘉義林管處齊心推動狩獵自主管理 。（圖／嘉義林務局提供）

▲臺灣黑熊觸發改良式獵具，雖受到驚嚇但未因此受困。（圖／嘉義林務局提供）


嘉義林管處表示，近年輔導嘉義縣鄒族獵人協會參與狩獵自主管理計畫及黑熊生態服務給付計畫，獵人除了狩獵須回報狩獵物種與數量外，也協助林管處架設紅外線相機監測、豬瘟檢體採樣監測，這次獵人協會藉由監測並通報發現黑熊，嘉義林管處也將依黑熊生態服務給付計畫發放5萬元棲地監測獎勵金，以獎勵鄒族獵人協會巡守，積極參與黑熊保育工作。嘉義林管處指出，狩獵管理是鄒族原住民傳統智慧，嘉義林管處未來將持續積極保護鄒族傳統狩獵文化權益，讓山林野生動物資源能永續經營使用，達到自然資源、原住民族及政府機關三贏的效益。


為結合民間力量守護臺灣黑熊，嘉義林管處以阿里山鄉作為示範區域，推動黑熊生態服務給付計畫，提供自主通報和巡護監測兩種給付項目。今年度阿里山鄉已有6個社區部落申請成立自主巡守隊，於黑熊潛在棲地進行棲地維護、非法獵具巡查通報，及協助推動黑熊保育宣導等工作，每年最高可領6萬元巡護監測給付。另山村居民如在個人農事場域內發現黑熊入侵，完成通報並經勘查確認為黑熊活動或危害，可領取自主通報獎勵金3千元，如配合於通報場域架設自動相機監測，加發5千元獎勵金。

林管處再次宣導，民眾若發現黑熊蹤跡或受困陷阱，請撥打林務局24小時通報專線0800-000-930或通報鄰近工作站，政府相關單位會盡速因應，以防範人熊衝突，即時展開救援。

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