陸高速公路「黑熊突闖出」撲車！　駕駛夫妻猛撞墜溝車毀人傷

▲黑熊撲車後倒在路上沒有動靜。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸東北日前發生一起黑熊闖入高速公路事件，野生黑熊撲上一輛高速行駛車輛的車頭，發生嚴重車禍，事後黑熊趴躺在道路上一動不動，車上的一對夫妻也受了傷。他們表示車子幾乎報廢，要追究高速公路單位負責。

綜合陸媒報導，黑龍江省綏化市趙姓男子帶妻子開車外出旅行，原本夫妻倆打算經營旅遊相關的社群帳號，沒想到旅程才第一站就遇到意外。當時車輛在高速公路以時速約90公里前進，突然一隻野生黑熊從對向車道竄出，朝趙男車輛直奔而來，接著撲上趙男車頭，發生嚴重對撞。





▲▼趙男與妻子的車翻落邊溝，吊起已呈報廢狀態。（圖／翻攝微博）

影片顯示，2名男子正在檢查趴臥路上的黑熊，一名男子拿著手機對準黑熊，不斷拽著黑熊的耳朵拉扯問，「死了是不？」另一名拿手機錄影的男子則說，「小心（熊）起來咬你一口」。

趙男表示，「熊當時死沒死不知道，反正我們的車，連車帶人都翻進溝裡了。」趙男接著表示駕駛的車已經幾乎報廢，與妻子兩人則是有腦震盪情況。

趙男稱，警方已認定他撞上野生動物無肇事責任，但他下一步將追究高速公路相關單位的責任。報導中未有任何關於黑熊生死的進一步消息。